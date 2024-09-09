Стало известно, что происходит на подконтрольной Украине территории Курской области

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли российские пропагандистские заявления о ситуации в Курской области, подконтрольной Украине, сообщает портал "Комментарии".



В Центре отметили, что российские пропагандистские медиа распространяют сюжеты о якобы "зверствах" украинских военных в отношении гражданского населения подконтрольной Украине территории Курской области РФ.

В Центре отмечают, что такая информация является фейком, а на территории РФ, подконтрольной Украине, установлен нормальный режим, обеспеченный военной комендатурой. “Гражданское население получает гуманитарную помощь и все необходимые услуги. Тиражируемые в российских СМИ новости о "зверствах" — выдумках российской пропаганды, которые не подтверждаются надлежащими доказательствами", — говорится в сообщении.

Иностранные журналисты, находящиеся на подконтрольной Украине территории РФ, сообщает Центр, не фиксируют там никаких нарушений.

"Создавая фейки о Курщине, российская пропаганда традиционно отражает сообщения о российских военных преступлениях на временно оккупированных территориях Украины", — сообщили в Центре.

Также отмечается, что в Курской области реальные преступления совершают российские военные — они бомбят гражданскую инфраструктуру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что боеприпасы с химическими веществами продолжают применять оккупационные войска против сил обороны. В августе таких случаев зафиксировали около 500, а за период с 15 февраля 2023 года по 24 августа текущего года – более четырех тысяч. Какие химические вещества используют оккупанты читайте по ссылке.