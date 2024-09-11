Стало известно, что после ракет "Фатих" Иран может предоставить России для войны в Украине

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Ткачик Олеся
Отношения между Россией и Ираном будут вероятно усиливаться, в частности в контексте передачи вооружения, отметил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Иран
По его мнению, следующим этапом в отношениях Москвы и Тегерана может стать передача баллистических ракет с большей дальностью. Однако это зависит от условий, на которых Кремлю удастся договориться с Тегераном, и от того, что Иран потребует в обмен.
Ступак отметил, что сотрудничество может носить маркетинговый характер. К примеру, первая партия ракет может быть продана по обычной рыночной цене, а последующие — уже с повышением стоимости на 50%. Однако это лишь предположение, ведь никто точно не знает настоящих договоренностей между странами.
По имеющимся данным, Иран уже передал России более 200 ракет с радиусом действия около 120 километров. Как говорит Ступак, Россия может использовать их против украинских военных в приграничных и прифронтовых регионах, где невозможно разместить системы противовоздушной обороны, таких как Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Запорожье и Херсонщина. В то же время не исключено, что эти ракеты могут быть применены и на территории Курской области.
Ступак подчеркнул, что санкции против Ирана не полностью эффективны, поскольку возможен обход из-за контрабанды. Несмотря на то, что это более сложный путь, Иранская ядерная, ракетная и оборонная программы почти не страдают ограничениями. Западным странам следует внимательнее контролировать "лазейки", используемые Тегераном, и постоянно совершенствовать механизмы санкционного давления.
Бывший сотрудник СБУ считает, что Украина не должна разрывать дипломатические отношения с Ираном, поскольку в этой стране есть украинские граждане, которых нельзя оставить без поддержки. Однако, он предлагает снизить уровень отношений, закрыв дипломатическое представительство, но оставив консульское учреждение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Штаты после того как Иран поставил РФ баллистику, может дать Украине разрешение избивать американским оружием вглубь России.
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