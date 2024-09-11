Стало известно, что после ракет "Фатих" Иран может предоставить России для войны в Украине

Отношения между Россией и Ираном будут вероятно усиливаться, в частности в контексте передачи вооружения, отметил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Иран

По его мнению, следующим этапом в отношениях Москвы и Тегерана может стать передача баллистических ракет с большей дальностью. Однако это зависит от условий, на которых Кремлю удастся договориться с Тегераном, и от того, что Иран потребует в обмен.

Ступак отметил, что сотрудничество может носить маркетинговый характер. К примеру, первая партия ракет может быть продана по обычной рыночной цене, а последующие — уже с повышением стоимости на 50%. Однако это лишь предположение, ведь никто точно не знает настоящих договоренностей между странами.

По имеющимся данным, Иран уже передал России более 200 ракет с радиусом действия около 120 километров. Как говорит Ступак, Россия может использовать их против украинских военных в приграничных и прифронтовых регионах, где невозможно разместить системы противовоздушной обороны, таких как Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Запорожье и Херсонщина. В то же время не исключено, что эти ракеты могут быть применены и на территории Курской области.

Ступак подчеркнул, что санкции против Ирана не полностью эффективны, поскольку возможен обход из-за контрабанды. Несмотря на то, что это более сложный путь, Иранская ядерная, ракетная и оборонная программы почти не страдают ограничениями. Западным странам следует внимательнее контролировать "лазейки", используемые Тегераном, и постоянно совершенствовать механизмы санкционного давления.

Бывший сотрудник СБУ считает, что Украина не должна разрывать дипломатические отношения с Ираном, поскольку в этой стране есть украинские граждане, которых нельзя оставить без поддержки. Однако, он предлагает снизить уровень отношений, закрыв дипломатическое представительство, но оставив консульское учреждение.

"Это не решение проблемы, только временная мера, но на данный момент у нас нет лучшего выхода", — подытожил Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Штаты после того как Иран поставил РФ баллистику, может дать Украине разрешение избивать американским оружием вглубь России.



