Стало известно, что помогло россиянам захватить Угледар.

В начале октября российские войска оккупировали город Угледар в Донецкой области. Одной из причин успешной военной кампании армии РФ стало использование терминалов Starlink. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Washington Post.

Российские военные. Фото из открытых источников

Как пишет американское издание, российские военные закупают на черном рынке терминалы Starlink и используют их для войны в Украине. В частности, этим улучшается координация во время штурмов, точность артобстрелов и эффективность управления дронами. Эту информацию подтвердили шесть украинских военных, воевавших на Донецком направлении.

"Они нас просто одолели", — сказал военный из 72-й механизированной бригады, защищавшей Угледар с 2022 года.

По его словам, терминалы Starlink стали одним из факторов захвата Угледара российскими войсками вместе с недостаточным количеством оружия и людей в Украине.

Ранее российская армия в ходе боев использовала радиостанции для коммуникации между подразделениями. Однако украинские военные указывают, что благодаря Starlink россияне сократили технический отрыв и упростили организацию атак.

Несмотря на то, что компания SpaceX объявила о работе по деактивации незаконно используемых терминалов, Илона Маска снова критикуют. Основная причина в том, что американский миллиардер недостаточно реагирует на незаконное использование армией РФ устройств его компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президента Украины Владимира Зеленского на выход украинских сил из Угледара.

Также "Комментарии" писали о том, как украинские военные прокомментировали захват Угледара армией РФ.