Стало известно, что передает Пентагон в новом пакете для Украины

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Моесеенко Валентина
Об очередной военной помощи от США Украине стало известно после обеда. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter, пишут "Комментарии".
Новый пакет вооруженной помощи США для Украины составляет 350 млн долларов
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И уже к вечеру Пентагон обнародовал содержание нового пакета с названиями вооружения и боеприпасов.
Так, в новый пакет военной помощи ВСУ на этот раз войдут:
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155-мм;
- боеприпасы калибра 25 мм;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARMs;
- 81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;
- комплексы противотанкового вооружения АТ-4;
- гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
- взрывные боеприпасы и оборудование для преодоления препятствий;
- оборудование для разминирования;
- тяжелые топливные танкеры;
- тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
- речные патрульные катера;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование.
"Комментарии" также писали о том, что Европейский союз согласовал план, согласно которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.
Как сообщал портал "Комментарии", о планах НАТО в ближайшее время быть готовым перебросить на свой восточный фланг бойцов. Первый эшелон будет состоять из ста тысяч военнослужащих из Польши, Норвегии и стран Балтии. Но для осуществления этого плана нужно располагать большим количеством оружия, в том числе боеприпасов.
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