Стало известно, что передает Пентагон в новом пакете для Украины

Об очередной военной помощи от США Украине стало известно после обеда. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter, пишут "Комментарии".



Новый пакет вооруженной помощи США для Украины составляет 350 млн долларов

"Сегодня Соединенные Штаты объявили о новом критическом пакете военной помощи Украине для отражения российской агрессии", — написал глава Госдепа, подчеркнув, что США продолжат поддерживать Украину.

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И уже к вечеру Пентагон обнародовал содержание нового пакета с названиями вооружения и боеприпасов.

Так, в новый пакет военной помощи ВСУ на этот раз войдут:

- боеприпасы для HIMARS;

- артиллерийские снаряды калибра 155-мм;

- боеприпасы калибра 25 мм;

- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARMs;

- 81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;

- комплексы противотанкового вооружения АТ-4;

- гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;

- взрывные боеприпасы и оборудование для преодоления препятствий;

- оборудование для разминирования;

- тяжелые топливные танкеры;

- тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

- речные патрульные катера;

- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

- запасные части и другое полевое оборудование.

"Комментарии" также писали о том, что Европейский союз согласовал план, согласно которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.

Как сообщал портал "Комментарии", о планах НАТО в ближайшее время быть готовым перебросить на свой восточный фланг бойцов. Первый эшелон будет состоять из ста тысяч военнослужащих из Польши, Норвегии и стран Балтии. Но для осуществления этого плана нужно располагать большим количеством оружия, в том числе боеприпасов.

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