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Стало известно, что обещает Кремль россиянам на оккупированных территориях за участие в войне

В Центре национального сопротивления рассказали, что обещает путинский режим россиянам, которые соглашаются убивать украинцев

сегодня, 16:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кремль раздает обещания будущим захватчикам выдать по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях каждому. Главным условием является вступление в ряды армии РФ с последующей отправкой на войну в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram.

Стало известно, что обещает Кремль россиянам на оккупированных территориях за участие в войне

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Кремль решил, как еще поощрить свой народ идти воевать в Украину. Теперь оккупанты будут раздавать по два гектара украинской земли каждому участнику "СВО". В первую очередь идет речь о южных частях Донетчины и Херсонщины", — говорится в сообщении.

Также, как отмечают специалисты ЦНС, недавно на временно оккупированных территориях Украины заработали "государственные жилищные инспекции", целью которых является выявление пустых квартир или квартир, чьи владельцы покинули регион.

В дальнейшем такие квартиры объявляют бесхозными и национализируют.

В Центре национального сопротивления информируют, что оккупанты не успевают получить свои обещанные "награды" как в случае с жильем, так и с землей. Вместо этого землю и недвижимость продают за большие деньги.

"В кремле очень хорошо знают, что продолжительность жизни российского мяса не превышает восьми недель", — объясняют в ЦНС.

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Источник: https://t.me/sprotyv_official/4362
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