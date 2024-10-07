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Стало известно, что может остановить Путина от запуска по Украине ракет

Ни один гибридный мир не остановит Россию, и впоследствии уже европейцам придется брать в руки оружие

сегодня, 12:13 comments2174
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Ткачик Олеся

После очередной ракетной атаки на Киев бывший замминистра обороны Анна Маляр отметила, что даже к этому привыкаешь.

Стало известно, что может остановить Путина от запуска по Украине ракет

Владимир Путин

"Что может остановить Путина запускать по нам ракеты? Можно, конечно, считать его адекватным и думать, что его могут остановить: страх потерять больше, чем добился, истощение ресурсов или уступки в процессе переговоров. Но 10 лет войны с Путиным показали его неадекватность. Потому остановить его может только поражение и международный трибунал", — заявила Маляр.

При этом она подчеркнула, что конечная цель кремлевского диктатора не восток и не юг, а вся Украина.

"Поэтому мир должен понимать, если нас склонить к каким-то вариантам гибридного мира, а это можно сделать не дав нам оружие, то РФ получит время на подготовку следующего этапа войны. И тогда европейцам самим придется брать в руки оружие", – подчеркнула Маляр.

По ее словам, об этом уже открыто говорит начальник Генштаба Польши Веслав Кукула. В июле он, в частности, заявил о необходимости готовиться польской армии к полномасштабному конфликту, а на днях подчеркнул, что нынешнему поколению поляков придется с оружием в руках защищать свое государство.

"И все это будет следствием слабой международной позиции по отношению к Украине. Она неизбежно повлечет эскалацию агрессии на территорию других стран. Силу останавливают силой", — подытожила Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 7 октября в Киеве прогремели мощные взрывы. Это связано с тем, что оккупанты запустили аэробалистические ракеты "Кинжал" из МИГ-31К. Также ракеты были запущены на Староконстантинов Хмельницкой области. Там также сообщили о взрывах.





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Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid02mEg4eFTF6EVkGE2CBvHEuYgw31foP6qFXaj2hRmpGspqdetBZFmotQwNXxjVVhvhl
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