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Стало известно, что количество жертв ракетных ударов по Украине выросло

В результате ударов много погибших и пострадавших

сегодня, 17:53
Автор:

Лиля Воробьева
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В результате массированных российских обстрелов 10 октября в Украине погибли 11 человек, 6 из них в столице страны. Кроме этого, в столице пострадали 50 человек. Об этом сообщила пресс-офицер ГСЧС Киева Светлана Водолага и руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Стало известно, что количество жертв ракетных ударов по Украине выросло

Число жертв ракетных ударов возросло (фото из открытых источников)

"Сначала было 5 жертв, но один человек скончался в больнице", – рассказала Водолага.

В Национальной полиции сообщили, что всего в Украине от российских обстрелов пострадали 87 человек. Во время утреннего удара по столице Украины погиб 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока.

Напомним, что "Комментарии" информировали об обстрелах украинских городов . 10 октября, с утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Около 8 часов утра взрывы были слышны в Киеве, а со временем и в других городах страны. Российская Федерация начала массивный ракетный обстрел украинской территории 10 октября. Ракеты обстреливают десятки украинских городов. Местные главы областей и мэры населенных пунктов сообщают о работе ПВО и прилеты, также просят всех перейти в укрытие. Первые атаки на Киев прошли около 8 часов утра. По информации мэра города Виталия Кличко, ракеты попали в центр города, то есть в Шевченковском районе и в Соломенском районе. Сообщается, что в части города нет электроэнергии. Через час начала появляться информация об ударах по Львову. По предварительной информации, есть несколько поврежденных объектов энергетической инфраструктуры в городе. В некоторых районах города отсутствует вода и электроэнергия. Также сообщения о взрывах поступают из Житомира, Запорожья, Полтавы, Винницы, Хмельницкого, Николаева и других городов.



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Источник: https://www.facebook.com/100063549430817/posts/pfbid0xeJCxz3VWNrz87YmjUcAstv25cwYYEx9qDmijYEjW3tzPEHStP91yRmYuC3xbDu6l/?d=n
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