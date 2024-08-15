Стало известно, чего потребовал Путин от своих военных, воюющих в Украине

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что российские войска на востоке страны выполняют приказы Владимира Путина по захвату новых территорий. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

Владимир Путин

Маломуж отметил, что Путин поставил перед Генеральным штабом РФ и военными формированиями задачу не сбавлять темпы наступательных действий на востоке Украины, несмотря на то, что украинские войска начали операции в Курской области. По его словам, Путин приказал использовать резервы только по второстепенным направлениям, таким как Харьковщина и частично Запорожье, а также привлекать подкрепления из глубины России. Однако на Донецком, Луганском и частично Купянском направлениях российские силы остаются без изменений, продолжая свои наступательные действия.

Генерал подчеркнул, что основная цель российской армии состоит в ежедневном захвате новых территорий, даже если это всего несколько сотен метров, при этом уничтожая населенные пункты. Маломуж также отметил, что хотя украинские защитники переходят на подготовленные позиции, нанося контрударов, враг не уменьшает давление. Российские подразделения на востоке продолжают удерживать свои позиции, в том числе авиация, применяющая управляемые авиабомбы и беспилотники.

Однако, как отметил Маломуж, важно то, что на восточный фронт не прибывают новые резервы из России. Подразделения, которые должны быть переброшены на Покровское, Краматорское и другие направления, перемещают в Курскую область. Генерал подчеркнул, что украинские силы держат оборону на востоке, уничтожая наступательные резервы врага, что постепенно ослабляет его потенциал. Если операция в Курской области расширится, русские войска могут быть обязаны опрокидывать резервы по другим принципиальным направлениям.

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