Стало известно, чего панически боится враг в Курской области: к чему это уже привело

В Курской области Россия значительно снизила использование управляемых авиабомб (КАБ), тактической авиации и FPV-дронов, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Бои в Курской области

Коваленко отметил, что российские войска не ввели новые силы в Курскую область, а опрокинули подразделения, собранные почти из всех боевых зон в Украине. Сейчас в Курской группировке задействовано около 36 тысяч военных, что составляет около 60 батальонов. Россияне также активно используют ранее не наблюдавшееся механизированное подразделение и привлекают технику при каждой попытке прорыва.

Эксперт добавил, что противник значительно сократил количество применения КАБов, тактической авиации и FPV-дронов из-за нестабильности линии фронта. По его словам, российские военные часто не знают, где именно расположены их подразделения, а где украинские Силы обороны, поэтому во избежание "дружественного огня" ограничили использование этих средств поражения.

Коваленко также подчеркнул, что русская артиллерия в этом районе работает менее интенсивно, чем на других участках фронта в Украине. По его информации, враг делает ставку на пехотные и механизированные подразделения, но это не полноценные наступательные действия, как на других фронтах, где Россия максимально использует все доступные силы: пехоту, артиллерию, КАБ, тактическую авиацию и вертолеты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал", что президент Украины Владимир Зеленский заявил , что российская армия начала вести контрнаступательные действия в Курской области. Впрочем, по его словам, все, что там происходит, идет по украинскому плану.





