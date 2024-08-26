logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, чего добивалась Россия, нанося удар по Киевской ГЭС
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, чего добивалась Россия, нанося удар по Киевской ГЭС

Россия, нанеся удар по Киевской ГЭС, планировала создать серьезный дефицит электроэнергии в Украине

сегодня, 19:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В понедельник 26 августа во время массированной ракетно-дроновой атаки российские захватчики атаковали Киевскую ГЭС и повредили ее. Как отметил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, атакуя этот объект страна-агрессор, вероятно, хотела создать серьезный дефицит в украинской энергетике. Последствия подобных действий, говорит эксперт, уже заметны, ведь сообщают о возобновлении экстренных отключений электроэнергии.

Стало известно, чего добивалась Россия, нанося удар по Киевской ГЭС

Киевская ГЭС

Впрочем, как подчеркнул Ступак, плотину Киевской ГЭС сложно разрушить, используя только ракеты.

"Для этого необходимо большое количество ресурса, а мы видим, что россияне не тратят свой драгоценный ракетный ресурс на такие объекты. А вот повредить или разрушить гидрогенерацию, искусственно создать проблему с электроэнергией они могут", – сказал эксперт.

По его словам, страна-агрессора еще с 2022 года пытается оставить граждан Украины без света, особенно в зимний период. При этом он подчеркнул, что западные союзники могли бы помочь остановить подобные удары, предоставив Украине необходимое оружие.

"Повлиять на Владимира Путина могут только три человека в мире. Это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Китая Си Цзиньпин. От экономики этих стран зависит Россия, поэтому они могут давать указания или рекомендации Путину по прекращению атак по инфраструктуре Украины", – подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 26 августа во время массированного ракетно-дронового удара по Украине Россия атаковала Киевскую ГЭС. Пока известно, о повреждениях на территории ГЭС, однако не уточняется насколько они серьезны. Впрочем, известно, что станция охватывает постройки как здание ГЭС, земляные плотины и дамбы, бетонную водосливную дамбу, совмещенную со зданием станции, с 20 водосбросами и судоходный шлюз. Длина защитных сооружений составляет 70 км, а наибольшая высота плотины – 22 м.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/masovana-ataka-po-kiyivskiy-ges-yakoyu-bula-meta-rosiyi-novini_n2626840
Теги:

Новости

Все новости