Стало известно, чего добивалась Россия, нанося удар по Киевской ГЭС

В понедельник 26 августа во время массированной ракетно-дроновой атаки российские захватчики атаковали Киевскую ГЭС и повредили ее. Как отметил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, атакуя этот объект страна-агрессор, вероятно, хотела создать серьезный дефицит в украинской энергетике. Последствия подобных действий, говорит эксперт, уже заметны, ведь сообщают о возобновлении экстренных отключений электроэнергии.

Киевская ГЭС

Впрочем, как подчеркнул Ступак, плотину Киевской ГЭС сложно разрушить, используя только ракеты.

"Для этого необходимо большое количество ресурса, а мы видим, что россияне не тратят свой драгоценный ракетный ресурс на такие объекты. А вот повредить или разрушить гидрогенерацию, искусственно создать проблему с электроэнергией они могут", – сказал эксперт.

По его словам, страна-агрессора еще с 2022 года пытается оставить граждан Украины без света, особенно в зимний период. При этом он подчеркнул, что западные союзники могли бы помочь остановить подобные удары, предоставив Украине необходимое оружие.

"Повлиять на Владимира Путина могут только три человека в мире. Это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Китая Си Цзиньпин. От экономики этих стран зависит Россия, поэтому они могут давать указания или рекомендации Путину по прекращению атак по инфраструктуре Украины", – подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 26 августа во время массированного ракетно-дронового удара по Украине Россия атаковала Киевскую ГЭС. Пока известно, о повреждениях на территории ГЭС, однако не уточняется насколько они серьезны. Впрочем, известно, что станция охватывает постройки как здание ГЭС, земляные плотины и дамбы, бетонную водосливную дамбу, совмещенную со зданием станции, с 20 водосбросами и судоходный шлюз. Длина защитных сооружений составляет 70 км, а наибольшая высота плотины – 22 м.





