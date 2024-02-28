Стало известно, будут ли протестовать украинцы после принятия закона о мобилизации

Вместе с тем, как считает Алексей Антипович, даже негодование не приведет к тому, что украинцы выйдут на улицы с массовыми протестами.

Мобилизация в Украине

По его словам, в течение января и февраля украинцы отмечали, что государство начало двигаться в неправильном направлении. Такую тенденцию социолог связывает с желанием принять правительственный закон об усилении мобилизации.

Однако, как отмечает Антипович, не может быть такого, чтобы в условиях войны мобилизация не производилась. При этом он добавляет, что украинцы боятся идти воевать, и это естественно, потому что страх смерти является базовым страхом.

"Это нормально – бояться смерти, не хотеть воевать и брать оружие в руки. Таких украинцев много",

– заявил Антипович.

Кроме того, он добавил, что украинцы боятся идти в ТЦК на фоне ничем не подтвержденных слухов о том, что на следующий день после посещения военкомата мужчин сразу отправляют на фронт.

Напомним, в Верховной Раде приступили к рассмотрению поправок в законопроект о мобилизации. Поскольку их более четырех тысяч, то ожидается, что профильный комитет будет их рассматривать в течение нескольких недель. Именно поэтому сомнительно, что законопроект о мобилизации будет принят в ближайшее время. Кроме того, стало известно, что больше всего "законодательного спама" в законопроект подали депутаты из фракции "Слуга народа".

Также портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, не стоит молиться на закон о мобилизации, как на волшебную палочку, которая сможет решить проблемы на фронте. Правда в том, говорит он, что новых людей просто нечем будет обеспечить. Вероятно, их будут держать "голыми" на полигоне, пока туда не прилетит вражеская ракета.



