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Стало известно, будут ли протестовать украинцы после принятия закона о мобилизации

После того, как во втором чтении Рада примет закон о мобилизации, значительная часть украинцев может испытывать возмущение, об этом в интервью Liga.net сказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, передает портал «Комментарии»

сегодня, 11:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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Вместе с тем, как считает Алексей Антипович, даже негодование не приведет к тому, что украинцы выйдут на улицы с массовыми протестами.

Стало известно, будут ли протестовать украинцы после принятия закона о мобилизации

Мобилизация в Украине

По его словам, в течение января и февраля украинцы отмечали, что государство начало двигаться в неправильном направлении. Такую тенденцию социолог связывает с желанием принять правительственный закон об усилении мобилизации.

Однако, как отмечает Антипович, не может быть такого, чтобы в условиях войны мобилизация не производилась. При этом он добавляет, что украинцы боятся идти воевать, и это естественно, потому что страх смерти является базовым страхом.

"Это нормально – бояться смерти, не хотеть воевать и брать оружие в руки. Таких украинцев много",
– заявил Антипович.

Кроме того, он добавил, что украинцы боятся идти в ТЦК на фоне ничем не подтвержденных слухов о том, что на следующий день после посещения военкомата мужчин сразу отправляют на фронт.

Напомним, в Верховной Раде приступили к рассмотрению поправок в законопроект о мобилизации. Поскольку их более четырех тысяч, то ожидается, что профильный комитет будет их рассматривать в течение нескольких недель. Именно поэтому сомнительно, что законопроект о мобилизации будет принят в ближайшее время. Кроме того, стало известно, что больше всего "законодательного спама" в законопроект подали депутаты из фракции "Слуга народа".

Также портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, не стоит молиться на закон о мобилизации, как на волшебную палочку, которая сможет решить проблемы на фронте. Правда в том, говорит он, что новых людей просто нечем будет обеспечить. Вероятно, их будут держать "голыми" на полигоне, пока туда не прилетит вражеская ракета.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kk5B4Nxb13k
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:37

То що синку, допоміг тобі так званий томос? З яким ти біснувався радісно і старанно розкрадав свою країну, кланяючись юдейському Богу. Цей томос юдейського Бога такий важливий що жоден з 35 тисяч попів цієї секти не бажає ставати на його захист. Яким ганебним виходить результат по зменшенню пихатості!


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