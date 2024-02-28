Стало известно, будут ли протестовать украинцы после принятия закона о мобилизации

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Ткачик Олеся
Вместе с тем, как считает Алексей Антипович, даже негодование не приведет к тому, что украинцы выйдут на улицы с массовыми протестами.
Мобилизация в Украине
По его словам, в течение января и февраля украинцы отмечали, что государство начало двигаться в неправильном направлении. Такую тенденцию социолог связывает с желанием принять правительственный закон об усилении мобилизации.
Однако, как отмечает Антипович, не может быть такого, чтобы в условиях войны мобилизация не производилась. При этом он добавляет, что украинцы боятся идти воевать, и это естественно, потому что страх смерти является базовым страхом.
Кроме того, он добавил, что украинцы боятся идти в ТЦК на фоне ничем не подтвержденных слухов о том, что на следующий день после посещения военкомата мужчин сразу отправляют на фронт.
Напомним, в Верховной Раде приступили к рассмотрению поправок в законопроект о мобилизации. Поскольку их более четырех тысяч, то ожидается, что профильный комитет будет их рассматривать в течение нескольких недель. Именно поэтому сомнительно, что законопроект о мобилизации будет принят в ближайшее время. Кроме того, стало известно, что больше всего "законодательного спама" в законопроект подали депутаты из фракции "Слуга народа".
Также портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, не стоит молиться на закон о мобилизации, как на волшебную палочку, которая сможет решить проблемы на фронте. Правда в том, говорит он, что новых людей просто нечем будет обеспечить. Вероятно, их будут держать "голыми" на полигоне, пока туда не прилетит вражеская ракета.
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Ігор
сегодня, 12:37
То що синку, допоміг тобі так званий томос? З яким ти біснувався радісно і старанно розкрадав свою країну, кланяючись юдейському Богу. Цей томос юдейського Бога такий важливий що жоден з 35 тисяч попів цієї секти не бажає ставати на його захист. Яким ганебним виходить результат по зменшенню пихатості!