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Стало известно, будет ли дальше работать в Раде нардеп с российским паспортом

Андрей Аксенов сложил полномочия народного депутата Украины

сегодня, 18:07
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинский политик с пророссийской позицией Андрей Аксенов сложил полномочия народного депутата Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram .

Стало известно, будет ли дальше работать в Раде нардеп с российским паспортом

Андрей Аксенов (фото из открытых источников)

"Еще один депутат сложил мандат. Андрей Аксенов. Когда Рада проголосует это решение, то в Парламенте останется рекордно малое количество нардепов. Лишь 415", — написал Железняк.

На увольнение Аксенова отреагировала также представительница "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, осудившая деятельность Аксенова

"Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Напомню, этот, прости Господи, народный избранник, представляет многострадальный 50-й округ в Донецкой области", — отреагировала Ирина Геращенко в соцсетях.

Известно, что у украинского народного депутата Андрея Аксенова есть российский паспорт. Кроме того, он поддерживал так называемые республики "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кабмине предупредили о серьезных последствиях взятия российского паспорта. Если граждане Украины добровольно получают паспорт России, это должно расцениваться как уголовное преступление. Исключение возможно только в тех ситуациях, когда страна-агрессора применяет на оккупированных территориях репрессии, насилие, силой заставляя получить российский документ. Об этом заявила вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Вице-премьер отметила, что за массовой выдачей российских паспортов на временно оккупированных территориях скрываются ясные планы врага. Посредством паспортов россияне хотят оправдать оккупацию, войну, захват новых территорий, вооруженную агрессию. Украина должна четким правовым регулированием дать ответ – на законодательном уровне назвать военным преступлением с последующими наказаниями такую принудительную паспортизацию. Наказание должны получить не только те, кто инициирует этот процесс, но и добровольно в нем слышит.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/3247?fbclid=IwAR01hAeyrRB5V1vhFSlNLauy-2EbdtnDuaa0nM8N0tYghCi2n2LRvHbjWqU
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