Стали известны шокирующие данные о прорыве россиян на Торецком направлении

Назначение генерала Андрея Гнатова на должность командующего Объединенными силами ВСУ может быть связано с событиями на Торецком направлении, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Торецк

Коваленко рассказал, что ситуация в Покровском направлении остается очень сложной. Российские оккупанты активно действуют по двум основным направлениям. На прошлой неделе они совершили успешное наступление на Торецк, что стало возможным из-за неслаженности во время ротации украинских сил на Торецком плацдарме. В результате, россияне смогли продвинуться на 2 км вглубь украинских позиций без значительных потерь, что нетипично для таких операций.

Коваленко считает, что изменения в командовании связаны с этими обстоятельствами. По его словам, обычно продвижение на 100 метров стоит россиянам целой роты. Соответственно, продвижение на 2 км должно привести к потере от 20 до 30 рот, что составляет около 2,5 тысяч личного состава, но таких потерь они не понесли.

Для оккупантов важно направление к югу от дороги 05-11, которая является логистической артерией через Очеретино в Покровск. Они планируют занять все населенные пункты и деревни на левом берегу реки Волча и Карловского водохранилища, создавая буферную зону для дальнейшего продвижения. Кроме того, захватчики намерены наступать на Воздвиженку, чтобы выйти на дорогу 05-04 в северо-западном направлении, перекрывая основную логистическую артерию между Покровском, Константиновкой и Часовым Яром.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению экспертов, уже через несколько дней российские захватчики войдут в Торецк и начнутся уличные бои.



