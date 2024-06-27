В мае на фоне наступления в Харьковской области потери армии РФ ежедневно составляли около тысячи человек убитыми и ранеными.

В РФ возросли потери. Фото из открытых источников

Согласно информации издания The New York Times, которое ссылается на данные разведок США и НАТО, потери россиян в мае ежедневно составляли не менее тысячи человек ранеными и убитыми, однако ежемесячно армия РФ пополняется 25-30 тысячами новобранцев.

NYT отмечает, что благодаря "мясным штурмам" оккупанты смогли создать буферную зону вдоль границы.

По данным издания, Россия отправляет на фронт плохо подготовленных новобранцев, что ограничивает способность формировать более боеспособные подразделения и увеличивает потери.

"Украина укрепила свою позицию, строя укрепление и закладывая минные поля, чтобы замедлить продвижение России. Война идет в пользу защитника, а Украина сосредотачивается на удержании своих позиций", – пишет NYT.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выстраивать собственную политику в отношении Китая, несмотря на позицию Запада, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. "В сотрудничестве с Китаем у Украины нет серьезного выбора. Киев не может позволить себе большую стратегию косвенных действий. Украина, конечно, может сформулировать собственную политику по отношению к Китаю, однако не сможет реализовать ее. Нас ограничат в реализации собственной автономной политики с Пекином", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ продолжает сохранять значительное преимущество в применении артиллерии, однако за последние месяцы разница в количестве выстрелов существенно сократилась. Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3. Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 5:1.