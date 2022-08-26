Стали известны потери армии РФ в войне против Украины

За полгода войны, которую РФ развязала против Украины, российская армия потеряла уже более 46 тысяч своих военных. Об этом сообщили на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Согласно официальным данным, только за последние сутки украинские воины уничтожили более военных РФ. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Также была уничтожена и их техника.

Потери российской армии по состоянию на 26 августа следующие:

- личный состав — 46 250 человек (+400 за последние сутки);

- танки ‒ ‒ 1936 единиц (+7);

- боевые бронированные машины ‒ 4251 единиц (+6);

- артиллерийские системы – 1040 единиц (+3);

- РСЗО - 272 единицы;

- средства ПВО — 148 единиц;

- самолеты – 234 единицы;

- вертолеты – 202 единицы;

- автомобильная техника — - 3162 единицы (+2);

- корабли/катера — 15 единиц;

- крылатые ракеты — 196 единиц;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – — 834 единицы (+6);

- специальная техника – ​​99 единиц.

в подвалах на ЗАЭС оккупанты устроили пыточную . Российские захватчики используют для издевательств над людьми ток, удушения через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток. Похищают военные рф в основном волонтеров, активистов и местных, которые не поддерживают "русский мир". Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что





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