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Стали известны потери армии РФ в войне против Украины

Озвучены общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 августа

сегодня, 13:45
Автор:

Анастасия
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За полгода войны, которую РФ развязала против Украины, российская армия потеряла уже более 46 тысяч своих военных. Об этом сообщили на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стали известны потери армии РФ в войне против Украины

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Согласно официальным данным, только за последние сутки украинские воины уничтожили более военных РФ. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Также была уничтожена и их техника. 

Потери российской армии по состоянию на 26 августа следующие: 

- личный состав — 46 250 человек (+400 за последние сутки);

- танки ‒ ‒ 1936 единиц  (+7);

- боевые бронированные машины ‒ 4251 единиц (+6);

- артиллерийские системы – 1040 единиц (+3);

- РСЗО -  272 единицы;

- средства ПВО — 148 единиц;

- самолеты – 234 единицы;

- вертолеты – 202 единицы;

- автомобильная техника — - 3162 единицы (+2);

- корабли/катера — 15 единиц;

- крылатые ракеты — 196 единиц;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – — 834 единицы (+6);

- специальная техника – ​​99 единиц.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в подвалах на ЗАЭС оккупанты устроили пыточную. Российские захватчики используют для издевательств над людьми ток, удушения через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток. Похищают военные рф в основном волонтеров, активистов и местных, которые не поддерживают "русский мир". 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что российская армия несет огромные потери в Украине — от этого Кремлю приходится увеличивать численность войска. Подробнее о том,  как Кремль восполнит резервы, читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 14:15

Іван, так автомат перевел слово "средства". Это значит, что оригинал статьи писался на русском.

Іван

сегодня, 13:45

Що таке "Кошти ППО"? Хто то написав????????????

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