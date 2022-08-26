Стали известны потери армии РФ в войне против Украины

Рубрики
МЕНЮ
Анастасия
За полгода войны, которую РФ развязала против Украины, российская армия потеряла уже более 46 тысяч своих военных. Об этом сообщили на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Война в Украине. Фото - из открытых источников
Согласно официальным данным, только за последние сутки украинские воины уничтожили более военных РФ. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Также была уничтожена и их техника.
Потери российской армии по состоянию на 26 августа следующие:
- личный состав — 46 250 человек (+400 за последние сутки);
- танки ‒ ‒ 1936 единиц (+7);
- боевые бронированные машины ‒ 4251 единиц (+6);
- артиллерийские системы – 1040 единиц (+3);
- РСЗО - 272 единицы;
- средства ПВО — 148 единиц;
- самолеты – 234 единицы;
- вертолеты – 202 единицы;
- автомобильная техника — - 3162 единицы (+2);
- корабли/катера — 15 единиц;
- крылатые ракеты — 196 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – — 834 единицы (+6);
- специальная техника – 99 единиц.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Харя Кришны
сегодня, 14:15
Іван, так автомат перевел слово "средства". Это значит, что оригинал статьи писался на русском.
Іван
сегодня, 13:45
Що таке "Кошти ППО"? Хто то написав????????????