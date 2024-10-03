Стали известны областные центы, жителям которых Россия планирует устроить террор

Российские оккупационные войска сейчас сконцентрировали на юге и востоке Украины около 500 тысяч военных, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" и бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ

Удар по Харькову

По его словам, это значительно больше, чем в начале полномасштабной агрессии, когда 150 тысяч российских военных действовали на семи направлениях. Сейчас же, говорит эксперт, в трех направлениях, их численность почти втрое больше.

"Россиянам поставлена задача максимально захватить территорию Донецкой области и приблизиться к таким областным центрам, как Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, чтобы регулярно обстреливать их из дальнобойной артиллерии и КАБ на расстоянии 50-70 км. Это делается для дальнейшей дестабилизации социально-экономической ситуации в Украине и влияния на население", – заявил Рыженко.

По его словам, ввиду таких обстоятельств Генштаб ВСУ анализирует ситуацию и действует с целью максимального сдерживания российских войск и недопущения выполнения их стратегических задач.

При этом он прокомментировал произошедшие в Угледаре события. По его словам, этот город стал одной из точек, которую россияне долго пытались захватить, сосредоточив значительные силы. Им удалось взять город, являющийся досадным фактом, но в контексте общей стратегии это не принесло им значительных преимуществ. Хотя информация была противоречивой, важно доверять оценкам Вооруженных сил Украины. Ситуация в Угледаре была очень сложной, поскольку российская армия использовала тактику истощения, атакуя ВСУ большим количеством артиллерии, управляемых авиабомб и реактивной артиллерии, подытожил Рыженко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о неожиданной причине потери Угледара.



