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Стали известны города, которые Украина может не восстановить после войны

Депутат ВР Шуляк перечислила 11 украинских населенных пунктов, которые могут никогда больше не отстроиться.

сегодня, 16:45
Автор:
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Slava Kot
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Депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк, которая возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития, рассказала об 11 населенных пунктах, которые могут не восстановиться после войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Novyny.

Стали известны города, которые Украина может не восстановить после войны

Разрушенный Бахмут. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России некоторые населенные пункты Украины получили сильные повреждения из-за российской агрессии, особенно это касается юга и востока страны. На севере, где российская армия находилась не так долго, украинские города и села начали восстанавливаться, а вот ближе к нынешней линии фронта некоторые населенные пункты могут не отстроиться, сообщила Елена Шуляк.


"Фактически уничтожен Соледар. И, конечно, Бахмут. Как мы будем их восстанавливать и будем ли — вопрос болезненный", — рассказала Елена Шуляк.

Кроме Бахмута и Соледара Шуляк перечислила также другие города, которые находятся под вопросом возможного восстановления после окончания войны: Северодонецк, Угледар, Кременная, Марьинка, Волноваха, Попасная, Рубежное, Счастье и Лиман.

По ее словам, вокруг городов на востоке Украины были крупные предприятия, которые обеспечивали работой украинцев, однако теперь они повреждены и уничтожены в войне с Россией. Кроме того, Шуляк отмечает, что также многое будет зависеть от людей, желающих вернуться в свои города и села после деоккупации. Народный депутат рассказала, что основным критерием восстановления городов станет анализ того, кто там будет жить и работать, заминированные территории и экономическая ситуация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин назвал главную причину войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о руководителе ГУР Кирилле Буданове, который настоял опираться на факты и рассказал, сколько может длиться война против России.



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Источник: https://novyny.live/eksklyuziv/shuliak-nazvala-odinadtsiat-naselenikh-punktiv-iaki-ne-vidnovliuvatime-ukrayina-124107.html
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