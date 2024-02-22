Стала известна страна, которая готова финансировать массовые поставки боеприпасов в Украину

Канада дала четкий сигнал, что готова поддержать инициативу Чехии срочно доставить в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов из разных стран. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует "CBC".

Боеприпасы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что федеральное правительство может внести в бюджет до 30 миллионов долларов, о чем предложил на открытии Мюнхенской конференции по безопасности президент Чешской Республики Петр Павел. Тот рассказал, что ему удалось получить до 800 000 снарядов стандартного калибра НАТО, а также снаряды других калибров из стран, не входящих в Альянс.

"Я заключил меморандум о взаимопонимании с одним из наших европейских союзников, Чешской Республикой, относительно, возможно, приобретения боеприпасов, которые они сейчас имеют в своем распоряжении, что позволит нам ... сделать их доступными Украине быстрее, поскольку мы наращиваем наше собственное производство", — сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

Он уточнил, украинские защитники остро испытывали нехватку артиллерии, систем противовоздушной обороны и дальнобойного оружия в Авдеевке, где ВСУ боролись с ожесточенным наступлением России в течение четырех месяцев, несмотря на значительное численное превосходство.

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Также издание "Комментарии" сообщало — ко второй годовщине широкомасштабного российского вторжения в Украину наша страна подходит в крайне сложной ситуации. На фронте из-за снижения поддержки со стороны партнеров, прежде всего – США, не хватает боеприпасов и вооружений. Не хватает и живой силы. Эксперты специально для портала "Комментарии" сделали главные выводы из российско-украинской войны на данный момент – и поделились прогнозами.



