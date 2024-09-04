Стала известна неожиданная причина, почему РФ хочет захватить Покровск любой ценой

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Ткачик Олеся
Россияне активизировались на Угледарском, Покровском и Кураховском направлениях, сообщил в эфире "Эспрессо" военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
Покровск
По его информации, ситуация в районе Невельского остается сложной: подразделения Вооруженных Сил Украины оказались под угрозой оперативного окружения, поэтому, вероятно, было принято решение об их выводе во избежание потерь. Также, добавляет эксперт, на Угледарском направлении россияне в течение последних суток наносили удары по флангам украинских подразделений, пытаясь создать оперативное окружение в районе Угледара. Это серьезная проблема, подчеркнул Снегирев.
По его словам, по информации, приближенной к Главному управлению разведки Минобороны Украины, на Покровском направлении численность российской группировки составляет от 70 до 80 тысяч военнослужащих.
При этом, по его словам, решаются и экономические вопросы, в частности, это залежи коксующегося угля, самые большие в Европе. Он добавил, что речь идет о едином районе, где у Украины есть возможность добычи коксующегося угля, необходимого для украинской металлургии. Снегирев добавляет, что россияне прекрасно понимают, что без коксующихся углей будут большие проблемы украинской металлургии, в первую очередь металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей, что создает дополнительные проблемы для украинской металлургии, социальное напряжение на контролируемых ВСУ территориях.
По его мнению, именно эти три составляющие будут играть основную роль в дальнейших планах российских захватчиков.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кафиры резко изменили направление удара на фронте.
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