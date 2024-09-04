Стала известна неожиданная причина, почему РФ хочет захватить Покровск любой ценой

Россияне активизировались на Угледарском, Покровском и Кураховском направлениях, сообщил в эфире "Эспрессо" военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Покровск

По его информации, ситуация в районе Невельского остается сложной: подразделения Вооруженных Сил Украины оказались под угрозой оперативного окружения, поэтому, вероятно, было принято решение об их выводе во избежание потерь. Также, добавляет эксперт, на Угледарском направлении россияне в течение последних суток наносили удары по флангам украинских подразделений, пытаясь создать оперативное окружение в районе Угледара. Это серьезная проблема, подчеркнул Снегирев.

По его словам, по информации, приближенной к Главному управлению разведки Минобороны Украины, на Покровском направлении численность российской группировки составляет от 70 до 80 тысяч военнослужащих.

"Основная задача окупантов — взять не только Покровск, но и агломерации этих городов: Мирноград, Покровск и Селидово. Это крупные промышленные города, и решаются одновременно несколько вопросов. Первое — военная составляющая: выход в админграницы из Днепропетровской области и взятие под непосредственный контроль локаций Вооруженных Сил Украины, а это трасса Покровск-Константиновка 05.04. Трасса Покровск-Карловка уже находится под контролем оккупантов, как и сам населенный пункт Карловка", — заявил эксперт.

При этом, по его словам, решаются и экономические вопросы, в частности, это залежи коксующегося угля, самые большие в Европе. Он добавил, что речь идет о едином районе, где у Украины есть возможность добычи коксующегося угля, необходимого для украинской металлургии. Снегирев добавляет, что россияне прекрасно понимают, что без коксующихся углей будут большие проблемы украинской металлургии, в первую очередь металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей, что создает дополнительные проблемы для украинской металлургии, социальное напряжение на контролируемых ВСУ территориях.

"Возможность выхода на границы Днепропетровской области будет предоставлена Путиным как частичное выполнение плана так называемой специальной военной операции. Напомним, 30 сентября 2022 года Путин подписал указ о включении так называемой "ДНР" в состав Российской Федерации в рамках админграниц Донецкой области. Соответственно, не случайно Покровское направление считается ключевым", — заявил Снегирев.

По его мнению, именно эти три составляющие будут играть основную роль в дальнейших планах российских захватчиков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кафиры резко изменили направление удара на фронте.



