Стала известна формула победы Украины. Что она предполагает

Как отметил Сергей Гайдай, на самом деле война между Украиной и Россией идет с 1991 года. Сначала, по его словам, это была мировоззренческая война, и многие ее просто не замечали. Затем в 2014 году последовала оккупационная и гибридная война, во время которой украинцы еще не верили в то, что могут победить Россию. И после этого в 2022 году пришла полномасштабная война, вместе с ней пришло понимание, "что или они нас или мы их", отметил эксперт.

Победа Украины

"Враг не собирается ее заканчивать, пока полностью нас не уничтожит. На "прекращение" он согласится только при нашей капитуляции или для накопления сил и средств чтобы подготовить дальнейшее вторжение на наши земли и к полной ликвидации украинской независимости"

, – отметил Гайдай.

При этом он назвал четыре составляющих формулы победы Украины. Во-первых, это тотальные изменения по социально-политическому устройству страны. По его словам, необходимо сократить государственный аппарат до оптимального минимума. По его мнению, стоит оставить четыре департамента государственного управления (обороны, управления национальными экономическими активами, защиты прав и свобод и международных отношений), где работают тысячи менеджеров вместо миллионного коррумпированного класса госуправленцев.

Во-вторых, нужно провести кардинальную реформу армии. Как считает Гайдай, вместо небоеспособного личного состава предпенсионеров советской школы (от полковников до генералов), где на одного бойца на передовой пять военных бюрократов в тылу, нам нужна современная, технологически оснащенная боеспособная армия с миллионами дронов и снарядов, с тысячами минометов и мин украинского производства с сетевым центрическим принципом управления. С дистанционными средствами уничтожение врага в десятки километров от линии обороны, где солдаты защищены капитальными фортификационными сооружениями. С тысячами БПЛА и ракет, уничтожающих инфраструктуру врага на сотни и тысячи километров во враждебном тылу. Также, добавил Гайдай, Украине нужны командиры, мыслящие нестандартно.

В-третьих, экономика на принципах предпринимательских свобод, конкуренции и отсутствии монополий. То есть, подчеркнул Гайдай, необходима экономика без вмешательства госаппарата в предпринимательскую деятельность.

В-четвертых, передача местным общинам полномочий по определению своей налоговой политики и самостоятельному сбору местных налогов с фиксированным процентом возмещения в центральный бюджет. Местное самоуправление с полномочиями выбирать свое руководство, правоохранителей, судей, прокуроров и другие институции власти независимы друг от друга. Общин с возможностью создавать свои подразделения терробороны и ПВО. Которые станут резервом для ВСУ. И конечно, говорит эксперт, украинские граждане должны получить право владения любым оружием и правом вооруженной самозащиты.

При этом Гайдай считает, что миллионы уволенных чиновников и депутатов из бывшего госуправления подлежат мобилизации в армию или мобилизуются на работы по обеспечению оборонных мер для страны. Эксперт считает, что именно таким людям, в отличие от простых граждан, необходимо до конца войны запретить выезжать за границу.

"Все это приведет к резкому повышению боеспособности и конкурентоспособности страны и разгрому армии окупантов, невозможности оккупировать такую страну, освобождению территорий и поражению страны агрессора. А значит и окончанию войны. Другого пути я не вижу"

, – добавил эксперт.

По его словам, при выходе ВСУ на границы 1991 года Украина построит на этих границах капитальные линии фортификаций и обороны страны. Воздушное пространство нужно будет перекрыть современными системами ПВО. При этом Гайдай отметил, что это непростой путь, однако другого выхода у Украины просто нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению экспертов, война еще продлится не менее полугода.