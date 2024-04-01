Стала известна формула победы Украины. Что она предполагает

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как отметил Сергей Гайдай, на самом деле война между Украиной и Россией идет с 1991 года. Сначала, по его словам, это была мировоззренческая война, и многие ее просто не замечали. Затем в 2014 году последовала оккупационная и гибридная война, во время которой украинцы еще не верили в то, что могут победить Россию. И после этого в 2022 году пришла полномасштабная война, вместе с ней пришло понимание, "что или они нас или мы их", отметил эксперт.
Победа Украины
При этом он назвал четыре составляющих формулы победы Украины. Во-первых, это тотальные изменения по социально-политическому устройству страны. По его словам, необходимо сократить государственный аппарат до оптимального минимума. По его мнению, стоит оставить четыре департамента государственного управления (обороны, управления национальными экономическими активами, защиты прав и свобод и международных отношений), где работают тысячи менеджеров вместо миллионного коррумпированного класса госуправленцев.
Во-вторых, нужно провести кардинальную реформу армии. Как считает Гайдай, вместо небоеспособного личного состава предпенсионеров советской школы (от полковников до генералов), где на одного бойца на передовой пять военных бюрократов в тылу, нам нужна современная, технологически оснащенная боеспособная армия с миллионами дронов и снарядов, с тысячами минометов и мин украинского производства с сетевым центрическим принципом управления. С дистанционными средствами уничтожение врага в десятки километров от линии обороны, где солдаты защищены капитальными фортификационными сооружениями. С тысячами БПЛА и ракет, уничтожающих инфраструктуру врага на сотни и тысячи километров во враждебном тылу. Также, добавил Гайдай, Украине нужны командиры, мыслящие нестандартно.
В-третьих, экономика на принципах предпринимательских свобод, конкуренции и отсутствии монополий. То есть, подчеркнул Гайдай, необходима экономика без вмешательства госаппарата в предпринимательскую деятельность.
В-четвертых, передача местным общинам полномочий по определению своей налоговой политики и самостоятельному сбору местных налогов с фиксированным процентом возмещения в центральный бюджет. Местное самоуправление с полномочиями выбирать свое руководство, правоохранителей, судей, прокуроров и другие институции власти независимы друг от друга. Общин с возможностью создавать свои подразделения терробороны и ПВО. Которые станут резервом для ВСУ. И конечно, говорит эксперт, украинские граждане должны получить право владения любым оружием и правом вооруженной самозащиты.
При этом Гайдай считает, что миллионы уволенных чиновников и депутатов из бывшего госуправления подлежат мобилизации в армию или мобилизуются на работы по обеспечению оборонных мер для страны. Эксперт считает, что именно таким людям, в отличие от простых граждан, необходимо до конца войны запретить выезжать за границу.
По его словам, при выходе ВСУ на границы 1991 года Украина построит на этих границах капитальные линии фортификаций и обороны страны. Воздушное пространство нужно будет перекрыть современными системами ПВО. При этом Гайдай отметил, что это непростой путь, однако другого выхода у Украины просто нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению экспертов, война еще продлится не менее полугода.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 13:53
Програли бо не хотіли змінюватись! Іншого шляху окрім реформ не було, але кошерні чинили спротив.