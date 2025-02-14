США уже не лидер по помощи Украине: кто впереди

С февраля 2022 года Европа выделила Украине 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в докладе Ukraine Support Tracker Кильского института.

ЕС, Украина и США. Фото: из открытых источников

"Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине", — говорится в докладе.

Снижение роли США началось в середине 2023 года, когда Конгресс США заблокировал все законопроекты о помощи. В последние месяцы помощь США снова возросла.

"Но с возвращением президента Трампа на должность военная помощь США, вероятно, снова застопорится. В результате европейские правительства будут вынуждены активизировать свои усилия и заполнить большой пробел, оставленный США", — сказал Кристоф Требеш, руководитель Ukraine Support Tracker в Кильском институте.

По данным института, западные страны-доноры предоставили Украине небольшой, но непрерывный поток помощи, почти следуя линейной тенденции. В общей сложности за последние три года Украине было выделено около 267 млрд евро помощи, что составляет более 80 млрд евро в год.

Из общей суммы около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) на гуманитарную помощь.

За три года войны европейские доноры постепенно улучшили свою координацию и ввели новые механизмы для совместных закупок промышленного оружия для Украины. Крупнейшей многосторонней инициативой по закупкам является Международный фонд для Украины (IFU), механизм финансирования под руководством Великобритании, который объединяет взносы из нескольких стран для закупки военной техники для Украины, с общим объемом ассигнований в размере 1,6 млрд евро. Другие недавние усилия включают Чешскую инициативу по боеприпасам и Комплексный пакет помощи НАТО для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — без этого мира не будет: у Трампа намекнули на непростое решение для Зеленского и Путина.



