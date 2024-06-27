США тайно отправили в Украину экспериментальное оружие

Компания AM General, специализирующаяся на производстве оружия и транспортных средств, тайно отправила в Украину экспериментальные самоходные артиллерийские установки 2-CT Hawkeye. Украина получила новую технику для борьбы с армией РФ, а компания сможет узнать ее качества на поле боя.



Экспериментальная САУ 2-CT Hawkeye. Фото из открытых источников

Майк Эванс на симпозиуме Fires неожиданно рассказал, что AM General отправили в Украину мобильную гаубицу 2-CT Hawkeye. Кроме того, по словам представителя американской компании, Украина получила экспериментальное вооружение еще в апреле.

"Недавно мы поставили в Украину 105-мм систему. Мы отправили ее в апреле и тренировались две недели. Этой системе суждено было стать одной из первых систем мягкой отдачи в бою. Она отправилась в бой для испытаний на живых целях", — сказал Эванс.

Пока неизвестно, как себя проявила американская 105-мм САУ 2-CT Hawkeye. Первая установка была создана в 2019 году, а в 2021 году армия США заказала производство двух единиц для тестирования.

Артиллерийская система установлена на шасси автомобиля Humvee и разработана для огневой поддержки высокомобильных подразделений и легкой пехоты, которые не могут быть оборудованы более тяжелой 155-мм артиллерией. Гаубица имеет специальную технологию для уменьшения отдачи на 50%. 2-CT Hawkeye нуждается в персонале из трех человек и может обстреливать позиции противника на расстоянии до 15 км, выпуская до 12 выстрелов в минуту.

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