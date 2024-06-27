logo

BTC/USD

61401.53

ETH/USD

3440.37

LTC/USD

72.76

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США тайно отправили в Украину экспериментальное оружие
commentss НОВОСТИ Все новости

США тайно отправили в Украину экспериментальное оружие

Американская компания AM General без анонсов отправила в Украину САУ 2-CT Hawkeye, которая находится в США на этапе тестирования.

27 июня 2024, 14:15 comments1416
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Компания AM General, специализирующаяся на производстве оружия и транспортных средств, тайно отправила в Украину экспериментальные самоходные артиллерийские установки 2-CT Hawkeye. Украина получила новую технику для борьбы с армией РФ, а компания сможет узнать ее качества на поле боя.

США тайно отправили в Украину экспериментальное оружие

Экспериментальная САУ 2-CT Hawkeye. Фото из открытых источников

Майк Эванс на симпозиуме Fires неожиданно рассказал, что AM General отправили в Украину мобильную гаубицу 2-CT Hawkeye. Кроме того, по словам представителя американской компании, Украина получила экспериментальное вооружение еще в апреле.

"Недавно мы поставили в Украину 105-мм систему. Мы отправили ее в апреле и тренировались две недели. Этой системе суждено было стать одной из первых систем мягкой отдачи в бою. Она отправилась в бой для испытаний на живых целях", — сказал Эванс.

Пока неизвестно, как себя проявила американская 105-мм САУ 2-CT Hawkeye. Первая установка была создана в 2019 году, а в 2021 году армия США заказала производство двух единиц для тестирования.

Артиллерийская система установлена на шасси автомобиля Humvee и разработана для огневой поддержки высокомобильных подразделений и легкой пехоты, которые не могут быть оборудованы более тяжелой 155-мм артиллерией. Гаубица имеет специальную технологию для уменьшения отдачи на 50%. 2-CT Hawkeye нуждается в персонале из трех человек и может обстреливать позиции противника на расстоянии до 15 км, выпуская до 12 выстрелов в минуту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне расставили загадочные объекты на фронте, которые военные не могут идентифицировать.

Также "Комментарии" писали, сколько всего истребителей F-16 получит Украина от западных партнеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости