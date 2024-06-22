США таки установили красные линии для ВСУ: WP раскрыло детали

Соединенные Штаты ограничили использование американского оружия для ударов по территории РФ. ВСУ запрещено атаковать объекты на расстоянии свыше 100 км от границы и бить по ключевым российским аэродромам. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Washington Post".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Анонимный представитель Минобороны рассказал изданию, что разрешение Силам обороны наносить удары по военным объектам в России оружием США "определенно изменило ситуацию". Но дальность и категория оружия недостаточны для достижения желаемого результата.

В то же время, американские чиновники отрицают существование таких ограничений.

"США согласились позволить Украине вести огонь из американского оружия по России через участок границы, где российские войска будут пытаться захватить украинскую территорию. Речь идет не о географии или определенном радиусе. Но если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, Силы обороны могут нанести ответный удар по войскам, которые атакуют ее из-за границы", — заявил представитель Пентагона Чарли Дитц.

По его словам, Украине также разрешено использовать американские системы противовоздушной обороны для поражения российских самолетов, "если они собираются открыть огонь в украинском воздушном пространстве".

Однако, как пишет WP, военные ВСУ сомневаются, что они имеют "такую свободу действий, о которой говорят в Пентагоне и Белом доме".

После наступления россиян на Харьковскую область в начале мая и массированных обстрелов приграничных населенных пунктов и Харькова управляемыми авиабомбами, Киев обратился к странам НАТО и США за разрешением наносить удары по целям на территории РФ, в том числе по истребителям Су-34 и Су-35, которые запускают фугасные и управляемые авиабомбы.

Сначала США не давали разрешение на такие действия. Однако после того, как большинство стран НАТО разрешили использовать свое вооружение против агрессора, Белый дом разрешил такие обстрелы из американского оружия, но ограничил радиус его использования границей Харьковской и Белгородской областей. Также украинским военным запретили использовать баллистические ракеты ATACMS.

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