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США снова послали сигнал Китаю: почему угроза нарастает и как это касается Украины

В Госдепе подчеркнули, США против того, чтобы Китай поддерживал агрессию РФ в Украине

сегодня, 07:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Соединенные Штаты сохраняют обеспокоенность в связи с усилением взаимодействия между Москвой и Пекином и выступают против любых шагов со стороны КНР, которые могли бы поддержать агрессию РФ в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга.

США снова послали сигнал Китаю: почему угроза нарастает и как это касается Украины

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

В ответ на вопрос о запланированном саммите лидеров РФ и Китая Миллер сказал, что США очень четко дали понять, что против того, чтобы Китай делал любые шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине. Так спикер Госдепа США ответил на вопрос о запланированном саммите лидеров РФ и Китая.

"Мы очень четко дали понять, что мы против того, чтобы Китай предпринимал любые шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине", — сказал Мэттью Миллер.

Отметим, в то же время во Франции более оптимистично настроены относительно Китая и считают, что Пекин пришлет России четкие сигналы по вторжению в Украину и сможет повлиять на желание воевать в Украине. Такое убеждение высказал глава МИД Франции Стефан Сежурне.

"Мы убеждены, что не будет крепкого мира, если о нем не договорятся с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права", — заявил топ-дипломат Франции.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер МИД Китайской Народной Республики (КНР) Линь Цзянь заявил, что Китай будет "своим способом" способствовать переговорам между Украиной и Россией. Заявление прозвучало вскоре после обвинений со стороны США касательно поддержки Китаем оборонной сферы РФ, а также на фоне неопределенности с участием КНР в Глобальном саммите мира, который пытается организовать Украина. Чего и почему ожидать от Китая в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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