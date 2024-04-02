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Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине: МИД Франции сделал заявление

В МИД Франции заявили, что есть надежда на то, что Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине

сегодня, 07:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Китай пришлет России четкие сигналы по вторжению в Украину и сможет повлиять на желание воевать в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое убеждение высказал глава МИД Франции Стефан Сежурне, пишет "Голос Америки".

Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине: МИД Франции сделал заявление

Стефан Сежурне. Фото: из открытых источников

Стефан Сежурне, во время визита в Пекин, заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права Россией.

"Мы убеждены, что не будет крепкого мира, если о нем не договорятся с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права", — заявил топ-дипломат Франции.

Также, по его словам, Париж стремится поддерживать тесный диалог с Пекином.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер МИД Китайской Народной Республики (КНР) Линь Цзянь заявил, что Китай будет "своим способом" способствовать переговорам между Украиной и Россией. Заявление прозвучало вскоре после обвинений со стороны США касательно поддержки Китаем оборонной сферы РФ, а также на фоне неопределенности с участием КНР в Глобальном саммите мира, который пытается организовать Украина. Чего и почему ожидать от Китая в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина проводит активную работу по подготовке саммита мира, который предположительно пройдет в Швейцарии. Недавно президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с индийским премьером Нарендой Моди, пригласив того принять участие в грядущем саммите. Были надежды на участие там и Китая. О чем говорит всё, что происходит в последнее время вокруг подготовки к данному мероприятию и в целом переговорного кейса? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/holosameryky/12753
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