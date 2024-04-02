Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине: МИД Франции сделал заявление

Китай пришлет России четкие сигналы по вторжению в Украину и сможет повлиять на желание воевать в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое убеждение высказал глава МИД Франции Стефан Сежурне, пишет "Голос Америки".

Стефан Сежурне. Фото: из открытых источников

Стефан Сежурне, во время визита в Пекин, заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права Россией.

"Мы убеждены, что не будет крепкого мира, если о нем не договорятся с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права", — заявил топ-дипломат Франции.

Также, по его словам, Париж стремится поддерживать тесный диалог с Пекином.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина проводит активную работу по подготовке саммита мира, который предположительно пройдет в Швейцарии. Недавно президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с индийским премьером Нарендой Моди, пригласив того принять участие в грядущем саммите. Были надежды на участие там и Китая. О чем говорит всё, что происходит в последнее время вокруг подготовки к данному мероприятию и в целом переговорного кейса? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



