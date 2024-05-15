США рассматривают возможность предоставления оружия, которое так долго просила Украина: детали

Вашингтон пока еще не принял окончательного решения, но все же рассматривает возможность предоставить Украине еще одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает международное агентство Bloomberg, со ссылкой на информированные источники.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что администрация Джо Байдена работает над тем, чтобы отправить в Украину дополнительную батарею ЗРК Patriot. Таким способом США и союзники пытаются удовлетворить спрос страны на дополнительные средства ПВО для отражения усилившихся российских атак.

Источники отмечают, что США рассматривают поставку батареи Patriot вместе с радарами. Европейские союзники Украины также работают над планами прислать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны из своих запасов, говорят собеседники Bloomberg.

Отмечается, батарея Patriot включает радары и станции управления для обнаружения, отслеживания и наведения на вражеское оружие, пусковые установки ракет и вспомогательные транспортные средства. Средства на новую систему Patriot, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, недавно одобренного Конгрессом.

Усиление противовоздушной обороны Украины является приоритетом для Белого дома после принятия Конгрессом пакета национальной безопасности, отмечает издание.

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