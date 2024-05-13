Румыния уже не хочет давать Украине ЗРК Patriot: в чем причина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что у министра обороны страны Анджела Тилвара есть "серьезные предостережения" относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, не уточнив, почему тот придерживается такой позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Digi24.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Чолаку отметил, что не обсуждал вопрос усиления украинской ПВО с президентом Клаусом Йоханнисом, но имел соответствующий разговор с Тилваром. Глава Минобороны Румынии, по словам Чолаку, "не очень склонен" к передаче Украине ЗРК Patriot.
Недавно Йоханнис заявил во время визита в США, что готов к обсуждению возможной передачи ракетной системы в Украину.
Читайте также на портале "Комментарии" — что может скрываться за наступлением оккупантов на Харьковщину: чего ждать дальше.
Также издание "Комментарии" сообщало — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили совместные глобальные усилия по предоставлению Украине большего количества зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!