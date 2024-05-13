Румыния уже не хочет давать Украине ЗРК Patriot: в чем причина

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что у министра обороны страны Анджела Тилвара есть "серьезные предостережения" относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, не уточнив, почему тот придерживается такой позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Digi24.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Чолаку отметил, что не обсуждал вопрос усиления украинской ПВО с президентом Клаусом Йоханнисом, но имел соответствующий разговор с Тилваром. Глава Минобороны Румынии, по словам Чолаку, "не очень склонен" к передаче Украине ЗРК Patriot.

"Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которая должна быть передана Украине", – заявил премьер, добавив, что решение должен принимать Высший совет национальной обороны.

Недавно Йоханнис заявил во время визита в США, что готов к обсуждению возможной передачи ракетной системы в Украину.

"Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", – сказал он.

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Также издание "Комментарии" сообщало — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили совместные глобальные усилия по предоставлению Украине большего количества зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



