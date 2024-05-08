Можем рассчитывать на еще один Patriot: какая страна согласилась поддержать Украину

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Кравцев Сергей
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что он готов к обсуждению возможной отправки ракетной системы Patriot в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.
ПВО Patriot. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне Йоханнис рассказал, что в течение последних недель шла дискуссия о том, кто может предоставить Patriot Украине.
Как известно, его встреча в Белом доме состоялась вчера, 7 мая. Встреча в Овальном кабинете должна была отметить два десятилетия членства Румынии в НАТО. Байден даже пошутил, что поддерживал вступление Румынии в НАТО, когда был сенатором "180 лет назад".
Йоханнис поблагодарил Байдена за прием и назвал трансатлантический альянс "краеугольным камнем нашего демократического образа жизни".
Отметим, ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что пытается убедить страны, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы Patriot, передать часть из них Украине.
Руководитель Пентагона подчеркнул, что Украина продолжает испытывать острую нехватку систем противовоздушной обороны Patriot.
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