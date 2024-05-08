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Можем рассчитывать на еще один Patriot: какая страна согласилась поддержать Украину

Президент Румынии Клаус Йоханнис обсудил вопрос передачи Украине Patriot с президентом США Джо Байденом

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что он готов к обсуждению возможной отправки ракетной системы Patriot в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Можем рассчитывать на еще один Patriot: какая страна согласилась поддержать Украину

ПВО Patriot. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне Йоханнис рассказал, что в течение последних недель шла дискуссия о том, кто может предоставить Patriot Украине.

"Президент Байден упомянул об этом ... во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны, — подчеркнул президент.

Как известно, его встреча в Белом доме состоялась вчера, 7 мая. Встреча в Овальном кабинете должна была отметить два десятилетия членства Румынии в НАТО. Байден даже пошутил, что поддерживал вступление Румынии в НАТО, когда был сенатором "180 лет назад".

Йоханнис поблагодарил Байдена за прием и назвал трансатлантический альянс "краеугольным камнем нашего демократического образа жизни".

Отметим, ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что пытается убедить страны, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы Patriot, передать часть из них Украине.

Руководитель Пентагона подчеркнул, что Украина продолжает испытывать острую нехватку систем противовоздушной обороны Patriot. 

"Есть страны, у которых есть ЗРК Patriot. Мы продолжаем переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, убеждая их предоставить Украине большее количество этих ПВО", — рассказал Ллойд Остин.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/romanian-president-says-he-is-open-discussing-sending-patriot-system-ukraine-2024-05-07/
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