В США рассказали о результатах поиска систем Patriot для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что пытается убедить страны, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы Patriot, передать часть из них Украине.

Ряд стран Европы имеет нужные Украине Patriot. Фото из открытых источников

Руководитель Пентагона подчеркнул, что Украина продолжает испытывать острую нехватку систем противовоздушной обороны Patriot.

"Есть страны, у которых есть ЗРК Patriot. Мы продолжаем переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, убеждая их предоставить Украине большее количество этих ПВО", — рассказал Ллойд Остин.

Отмечается, что в Европе целый ряд стран имеет на вооруженные ракетные комплексы Patriot, в том числе Германия, Нидерланды, Польша, Испания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают продавливать украинскую оборону на Авдеевском направлении, отмечает офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник понял, что ВСУ испытывают тотальный голод во всем, а потому пытается воспользоваться ситуацией и бросает в бой резервы. Тактика проста — прорыв в одном месте с стремительным развертыванием во фланги соседних подразделений", — написал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Словакии Робер Фицо, комментируя сбор словаками 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины, заявил, что "это словно пукнуть в дерево". "Через год-два будет так же. Все деньги будут потрачены. Возможно, что-то разворуют, но в Украине ничего не изменится. Мы будем там, где есть. Это моя позиция. Поэтому я предпочитаю прекращение огня любой ценой", – добавил Роберт Фицо.