США планирует передать Украине иранское конфискованное оружие

Соединенные Штаты изучают возможность предоставить Украине крупную партию иранского оружия, которая недавно была конфискована у побережья Йемена. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на WJS.

Конфискованое иранское оружие. Фото из открытых источников

Американские военные совместно с французскими патрульными службами обнаружили большое количество контрабандного оружия, следовавшего из Ирана в йеменские боевики. Союзники НАТО конфисковали это оружие, среди которого оказалось 5 тыс. автоматов, 1,6 млн. патронов, а также небольшое количество противотанковых ракет. Именно это оружие обсуждают украинские партнеры, чтобы передать Украине.

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В начале недели в Брюсселе встретились министры обороны контактной группы для обсуждения военной поддержки Украины, в частности, рассматривали проблему с поставкой и поиском боеприпасов, которые оказались дефицитными.

"Война в Украине исчерпывает большое количество боеприпасов союзников. Украинские темпы расхода боеприпасов в несколько раз превышают уровень производства", – утверждает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Главная задача, которую сейчас прорабатывают союзники по передаче конфискованной военной техники, — найти юридическое обоснование такого решения.

"Запрет Организации Объединенных Наций на поставки оружия требует стран уничтожать, хранить или избавиться от изъятого оружия. Официальные лица Соединенных Штатов сообщают, что юристы администрации президента проверяли, создает ли резолюция для них пространство для передачи оружия Украине", — пишут WJS .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, имеет ли шансы Украина получить конфискованные деньги России.

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