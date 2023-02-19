США планирует передать Украине иранское конфискованное оружие

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Slava Kot
Соединенные Штаты изучают возможность предоставить Украине крупную партию иранского оружия, которая недавно была конфискована у побережья Йемена. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на WJS.
Конфискованое иранское оружие. Фото из открытых источников
Американские военные совместно с французскими патрульными службами обнаружили большое количество контрабандного оружия, следовавшего из Ирана в йеменские боевики. Союзники НАТО конфисковали это оружие, среди которого оказалось 5 тыс. автоматов, 1,6 млн. патронов, а также небольшое количество противотанковых ракет. Именно это оружие обсуждают украинские партнеры, чтобы передать Украине.
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В начале недели в Брюсселе встретились министры обороны контактной группы для обсуждения военной поддержки Украины, в частности, рассматривали проблему с поставкой и поиском боеприпасов, которые оказались дефицитными.
Главная задача, которую сейчас прорабатывают союзники по передаче конфискованной военной техники, — найти юридическое обоснование такого решения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, имеет ли шансы Украина получить конфискованные деньги России.
Также "Комментарии" писали о премьере Эстонии, критикующей Запад.
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