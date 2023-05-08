США отреагировали на сбитие ВСУ гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Вашингтон не сомневаются в правдивости заявления Украины о сбитии российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с использованием американского комплекса противовоздушной обороны Patriot. Как сообщает CNN со ссылкой на источник, система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, однако ее способность сбивать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования до этого события имела чисто теоретическую основу.

ЗРК Patriot. Фото: Twitter Алексея Резникова

В сообщении говорится, тот факт, что ракету смогли перехватить в Украине, продемонстрировал, что комплекс действительно на это способен. Отмечается, что в Пентагоне считают это важным событием.

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Ранее Россия была убеждена, что в случае применения гиперзвуковой баллистической ракеты, она обязательно попадет. Однако сбитие ракеты "Кинжал" украинскими защитниками поставило этот расчет под сомнение.

"Тот факт, что перехват осуществил украинский экипаж, который прошел подготовку в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, еще больше порадовал Пентагон, добавил источник, назвав это значительным возвратом инвестиций. Перехват также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России, поднимая вопрос о том, имеет ли Украина устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам, добавил источник", – говорится в материале CNN.

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