США отправит в Украину "Вампиров". Они превращают машины в смертоносное оружие против беспилотников



















Американцы в среду объявили о новом пакете поддержки для Украины, ведущей войну против России. В этом пакете будет отправлена артиллерия и зенитная техника на 3 миллиона долларов. Среди прочего в нем находится автомобильная модульная ракетная установка под именем "Вампир". Это оборудование имеет одну особенность, значительно облегчающую его использование.

Американская установка Vampire. Фото из открытых источников

"Вампиров" производит американская компания L3Harris. Это четырехствольная ракетная установка, имеющая лазерную наводку для уничтожения целей. Что важно, для работы оружия не требуется спецтранспорт. Установка легко перемещается и устанавливается за два часа на внедорожниках.

Заместитель министра обороны США по политике Колин Каль, сказал, что "Вампиры" по своей сути является оружием против беспилотников.

"Использовать его в борьбе с беспилотными аппаратами очень важно, поскольку Россия с начала вторжения очень часто использует беспилотники в целях наблюдения и облегчения последующих ракетных атак. Владение Украиной таким оружием могло бы значительно облегчить устранение российской техники с неба". – прокомментировал отправку новой техники Колин Каль.

Хотя система Vampire не рекламируется компанией L3Harris как оружие для борьбы с беспилотниками, Украина использовала подобные средства для уничтожения беспилотных летательных аппаратов на протяжении всей войны с Россией.

Подробнее об американской установке Vampire смотрите в видео ниже:

Ранее портал "Комментарии" уже сообщал, какое оружие получила Украина со всего мира. А также о том, какие страны поддержали финансовой помощью больше всего. Среди лидеров США Соединенное Королевство и Польша.

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