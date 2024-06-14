США обдумывают условия завершения войны: когда Украину и РФ посадят за стол переговоров

Серьезные переговоры с Россией, по всей вероятности, не начнутся раньше конца 2024 года, а среди потенциальных посредников могут быть Саудовская Аравия, Турция или Ватикан, сообщает The Economist.

Переговоры Украины и РФ

В публикации, которая вышла накануне открытия саммита мира в Швейцарии, отмечается, что переговоры с террористической Россией могут начаться уже поздней осенью. Среди потенциальных посредников вспоминают Саудовскую Аравию, Турцию и Ватикан, приглашенные на саммит Большой семерки на юге Италии, который состоится перед украинско-швейцарским саммитом.

Издание напоминает о сигналах кремлевского диктатора Владимира Путина, который выражает готовность к переговорам при сохранении текущей ситуации с оккупацией части территории Украины. Однако такое предложение не устраивает ни Украину, ни ее партнеры. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог-Расмуссен, консультирующий Украину, заявил, что российские войска должны покинуть Украину до начала переговоров.

The Economist отмечает, что официально США не навязывают свою позицию по войне в Украине, но уже обсуждается, каким может быть приемлемое завершение войны по мнению Америки. Цитируя неназванного западного дипломата, издание утверждает, что несколько факторов будут определять время и условия прекращения огня.

В первую очередь, это будет зависеть от ситуации на поле боя: если Украина сможет удержать свои позиции после летнего наступления России, она будет иметь более сильную позицию на переговорах. Это также зависит от состояния здоровья Путина и результатов американских выборов в ноябре.

Таким образом, конец этого года является самой ранней вероятной датой начала переговоров, но они могут начаться и позже, резюмирует The Economist.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин озвучил свои условия мира с Украиной, однако президент Владимир Зеленский их беспощадно раскритиковал .



