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США изменили свою политику по отношению к истребителям F-16 в Украине

Соединенные Штаты будут искать иностранных пилотов, чтобы те присоединились к защите воздушного пространства Украины на истребителях F-16.

сегодня, 08:40
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Slava Kot

Член двухпартийной делегации от США республиканец Линдси Грэм призвал летчиков F-16 в отставке присоединяться к ВСУ, чтобы бороться за свободу Украины, пока украинские пилоты проходят обучение на американских самолетах.

США изменили свою политику по отношению к истребителям F-16 в Украине

Пилот истребителя F-16. Фото из открытых источников

12 августа в Киев прибыла двухпартийная делегация из США, состоявшая из представителя Республиканской партии Линдси Грэма и демократа Ричарда Блументаля. После встречи с Владимиром Зеленским Грэм выступил с заявлением и пообещал, что США будут искать иностранных пилотов для Украины, пока украинские летчики осуществляют обучение на F-16.

"Если вы пилот F-16 в отставке и хотите бороться за свободу, вас здесь будут рады нанять. Они собираются искать в странах НАТО желающих вышедших на пенсию пилотов истребителей, чтобы помочь им, пока они не смогут научить своих пилотов. Поэтому мы попробуем поднять эти самолеты в воздух быстрее, чем позже. И мы ищем пилотов, которые готовы бороться за свободу, пока украинцы готовят своих пилотов", — сказал Грэм.

Также Грэм обратился к администрации Байдена с призывом предоставить Украине больше оружия для войны против России.

"Дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которое они не могут позволить себе. Когда дело дошло до F-16, это было слишком долго, но они здесь. Позвольте их использовать", — сказал Грэм.

Напомним, что один из самых "смертоносных пилотов" F-16 подполковник в отставке Дэн Хэмптон в начале года изъявил желание присоединиться к ВСУ для защиты украинского неба. Кроме того, по его словам, многие американские пилоты также хотели бы помочь Украине в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли пилоты из других стран воевать на стороне Украины.

Также "Комментарии" писали о том, сколько самолетов F-16 прибыло в Украину в первой партии и сколько западных истребителей ждать до конца года.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-do-kieva-pribula-dvopartiyna-delegatsiya-zi-ssha-kongresmeni-zaklikali-znyati-obmezhennya-na-udari-amerikanskoyu-zbroeyu-po-teritorii-rf
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