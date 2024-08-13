США изменили свою политику по отношению к истребителям F-16 в Украине

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Slava Kot
Член двухпартийной делегации от США республиканец Линдси Грэм призвал летчиков F-16 в отставке присоединяться к ВСУ, чтобы бороться за свободу Украины, пока украинские пилоты проходят обучение на американских самолетах.
Пилот истребителя F-16. Фото из открытых источников
12 августа в Киев прибыла двухпартийная делегация из США, состоявшая из представителя Республиканской партии Линдси Грэма и демократа Ричарда Блументаля. После встречи с Владимиром Зеленским Грэм выступил с заявлением и пообещал, что США будут искать иностранных пилотов для Украины, пока украинские летчики осуществляют обучение на F-16.
Также Грэм обратился к администрации Байдена с призывом предоставить Украине больше оружия для войны против России.
Напомним, что один из самых "смертоносных пилотов" F-16 подполковник в отставке Дэн Хэмптон в начале года изъявил желание присоединиться к ВСУ для защиты украинского неба. Кроме того, по его словам, многие американские пилоты также хотели бы помочь Украине в войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли пилоты из других стран воевать на стороне Украины.
Также "Комментарии" писали о том, сколько самолетов F-16 прибыло в Украину в первой партии и сколько западных истребителей ждать до конца года.
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