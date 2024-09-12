США хотят получить от Зеленского детальный план: о чем идет речь

США уже озвучили свою позицию, что хотят получить от президента Украины Владимира Зеленского детали его планов по нанесению ударов по территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Bloomberg", ссылаясь на данные источников.

Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США и министром иностранных дел Великобритании

СМИ стадо известно, что американская сторона хотела узнать, на какие объекты будут нацелены ракеты ATACMS и почему есть острая необходимость именно сейчас наносить удары по РФ.

Как утверждают собеседники Bloomberg, госсекретарь США Блинкен и глава МИД Великобритании Лэмми хотели добиться от Киева долгосрочного плана на следующий год.

В материале говорится, что США "вряд ли" пойдут на то, чтобы снять ограничение на удары вглубь российской территории ракетами ATACMS. В любом случае маловероятно, что это произойдет до саммита ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

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Как утверждает издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве, решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято.

При этом издание отмечает, что, как ожидается, об этом не будет публично объявлено 13 сентября, когда британский премьер-министр Кир Стармер встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

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