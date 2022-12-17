США хотели помешать Украине ликвидировать российского генерала

Американские спецслужбы узнали, что один из высших генералов России Валерий Герасимов планирует поездку в зону боевых действий, однако чиновники США решили не делиться этой информацией с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Times.

Украинские военные ликвидируют россиян. Фото: из открытых источников

Разведка США делилась информацией с украинскими военными, таким образом ВСУ могли получать последнюю информацию о перемещении российских сил. Однако чиновники в США, проведя серию внутренних переговоров, решили не делиться с Украиной информацией о перемещении российского генерала Валерия Герасимова.

Чиновники в Соединенных Штатах пришли к выводу, что такие действия могут привести к большей эскалации и затянут США в войну.

"Скрыли информацию от украинцев, опасаясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией", — сообщают в NY Times.

Однако Украина совершила удачную атаку в конце апреля по российскому штабу самостоятельно и ликвидировала десятки военных РФ. Среди убитых не обнаружили российского генерала Валерия Герасимова, однако была неподтверждённая информация, что военный РФ получил серьезные повреждения. В начале мая стало известно, что российский генерал совершил вылет из пограничного Белгорода вглубь России.

После таких событий российские генералы уменьшили свое присутствие в зонах боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о том, сколько Россия готова к потере военных в войне с Украиной.

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