logo

BTC/USD

16723.87

ETH/USD

1178.89

LTC/USD

63.86

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США хотели помешать Украине ликвидировать российского генерала
commentss НОВОСТИ Все новости

США хотели помешать Украине ликвидировать российского генерала

Соединенные Штаты решили скрыть от ВСУ информацию о местонахождении генерала РФ, приехавшего в зону боевых действий.

17 декабря 2022, 23:14
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Американские спецслужбы узнали, что один из высших генералов России Валерий Герасимов планирует поездку в зону боевых действий, однако чиновники США решили не делиться этой информацией с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Times.

США хотели помешать Украине ликвидировать российского генерала

Украинские военные ликвидируют россиян. Фото: из открытых источников

Разведка США делилась информацией с украинскими военными, таким образом ВСУ могли получать последнюю информацию о перемещении российских сил. Однако чиновники в США, проведя серию внутренних переговоров, решили не делиться с Украиной информацией о перемещении российского генерала Валерия Герасимова.

Чиновники в Соединенных Штатах пришли к выводу, что такие действия могут привести к большей эскалации и затянут США в войну.

"Скрыли информацию от украинцев, опасаясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией", — сообщают в NY Times.

Однако Украина совершила удачную атаку в конце апреля по российскому штабу самостоятельно и ликвидировала десятки военных РФ. Среди убитых не обнаружили российского генерала Валерия Герасимова, однако была неподтверждённая информация, что военный РФ получил серьезные повреждения. В начале мая стало известно, что российский генерал совершил вылет из пограничного Белгорода вглубь России.

После таких событий российские генералы уменьшили свое присутствие в зонах боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о том, сколько Россия готова к потере военных в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о словах Залужного, указавшего на разницу между украинскими войсками и российской армией




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2022/12/17/world/europe/russia-war-putin-facts.html
Теги:
comments

Обсуждения

украинец

17 декабря 2022, 23:24

пидарас зе и его шобла будет прилюдно повешена. Ждите мрази, не долго вам осталось.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!