США близки к важному решению по Украине: почему оно может переломить ход войны

США близки к решению о поставке Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать территории России. Но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США решают технические вопросы перед поставкой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Ожидается, что включение Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) в пакет вооружений будет объявлено этой осенью, сообщили три анонимных источника, хотя окончательное решение еще не принято.

По словам чиновников, отправка ракет JASSM на Украину может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть территории России окажется в зоне действия мощных высокоточных боеприпасов, что является важной проблемой для администрации Джо Байдена.

Военные аналитики предположили, что внедрение ракет JASSM, которые малозаметны и могут наносить удары дальше, чем большинство других ракет, имеющихся в настоящее время на вооружении Украины, может отодвинуть российские районы сосредоточения и склады снабжения на сотни миль.

Это серьезно осложнит возможности России проводить наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.

Запуск их из точек вблизи северной границы Украины с Россией может позволить им поражать военные объекты вплоть до российских городов Воронеж и Брянск. На юге сброс их вблизи линии фронта может позволить наносить удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.

JASSM пока что интегрирована только в самолеты, разработанные в США. В конечном итоге Украина будет эксплуатировать несколько десятков F-16 , каждый из которых может нести две крылатые ракеты.

Один из официальных лиц США сказал, что были предприняты попытки сделать ракету совместимыми с незападными истребителями Украины, о чем ранее не сообщалось. Хотя официальный представитель не предоставил дополнительных подробностей о том, с какими самолетами может использоваться JASSM. Украина эксплуатирует советские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-27.

Потребность Украины в большем количестве оружия и более мощном вооружении растет, поскольку страна продолжает сталкиваться с интенсивным давлением со стороны российских войск вдоль своего восточного фронта.

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