Срочно нужны снаряды для Украины: с кем США ведут переговоры

США ведут переговоры с Грецией о возможности продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры ведутся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины, которая отражает широкомасштабную военную агрессию РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Ekathimerini".

Снаряды. Фото: из открытых источников

Отмечается, что общая цена, согласованная Афинами, составляет 47 миллионов долларов. Предполагается, что Штаты закупят в общей сложности: 50 тысяч греческих снарядов калибра 105 мм, 20 тысяч снарядов калибра 155 мм, 5 тысяч более крупных снарядов калибра 203 мм.

По данным греческого издания, переговоры находятся на завершающей стадии и с очень большой вероятностью можно сказать, что сделка состоится.

Ранее в августе греческие СМИ сообщали, что греческая компания Hellenic Defence Systems ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов 155 мм калибра для поддержки Украины и пополнения запасов ЕС.

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