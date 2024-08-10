Среди жертв удара РФ по Константиновке идентифицировали детей: детали

Среди погибших после удара России по торговому центру в Константиновке Донецкой области 9 августа идентифицировали двоих детей, это девочки 9 и 11 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Удар по Константиновке. Фото: из открытых источников

"Продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка", — говорится в сообщении.

Отметим, вчера, 9 августа, россияне нанесли террористический удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Количество погибших в результате вражеского обстрела составило 14 человек, ранены — 43 человека. По предварительной информации, враг ударил ракетой Х-38.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Число пострадавших уточняется. По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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"Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция и будет сделано все, чтобы спасти людей", — отметил Зеленский.

По его словам, Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей.

Также издание "Комментарии" сообщало – Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на жестокий удар российских оккупантов по супермаркету в Константиновке.



