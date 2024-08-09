Зеленский отреагировал на удар по Константиновке: количество жертв возросло

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар России в Константиновке в Донецкой области.

Удар по супермаркету в Константиновке

"Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция и будет сделано все, чтобы спасти людей", — отметил Зеленский.

По его информации, по состоянию на данный момент известно о четырех погибших, по меньшей мере 24 человека ранены

"Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", — сообщил президент.

Напомним, в пятницу, 9 августа, террористическая Россия нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором обычно есть много посетителей. На удар по супермаркету с людьми отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал его очередным актом террора россиян. "Война с гражданскими – это все, что они умеют. Россия должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает", — отметил Ермак.

Вместе с тем журналист Денис Казанский отметил, что российская пропаганда уже начала разносить ложь о том, что в супермаркете в Константиновке прятали военную технику, боеприпасы и натовских наемников.

Кроме того, в "Новой почте" сообщили , что российские террористы попали в торговый центр, где находилось грузовое отделение компании. Там отметили, что все сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, есть пострадавшие среди населения. Там сообщили, что по предварительной информации, часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме.



