Зеленский отреагировал на удар по Константиновке: количество жертв возросло

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар России в Константиновке в Донецкой области.
Удар по супермаркету в Константиновке
По его информации, по состоянию на данный момент известно о четырех погибших, по меньшей мере 24 человека ранены
Напомним, в пятницу, 9 августа, террористическая Россия нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором обычно есть много посетителей. На удар по супермаркету с людьми отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал его очередным актом террора россиян. "Война с гражданскими – это все, что они умеют. Россия должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает", — отметил Ермак.
Вместе с тем журналист Денис Казанский отметил, что российская пропаганда уже начала разносить ложь о том, что в супермаркете в Константиновке прятали военную технику, боеприпасы и натовских наемников.
Кроме того, в "Новой почте" сообщили , что российские террористы попали в торговый центр, где находилось грузовое отделение компании. Там отметили, что все сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, есть пострадавшие среди населения. Там сообщили, что по предварительной информации, часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме.
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