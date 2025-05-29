Сразу после Стамбула: стало известно, для чего собираются встретиться союзники Украины

Уже 4 июня должно состояться заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Партнеры Украины должны собраться в Брюсселе для обсуждения дальнейшей помощи Киеву. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте НАТО.

Контактная группа "Рамштайн". Фото: из открытых источников

"В среду, 4 июня 2025 года, Великобритания и Германия созовут Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", — отмечают в НАТО.

Стоит отметить, что Контактная группа по оборонной поддержке Украины ("Рамштайн"), которая объединяет десятки стран, должна собраться на встречу сразу после вероятного второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле.

Последний раз союзники собирались 11 апреля в Брюсселе, где состоялось 27-е заседание Контактной группы. По результатам встречи было объявлено о новых пакетах военной помощи и создании еще одной коалиции.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что в 2026 году война уже завершится. Позже он добавил, что имел в виду, что российская армия начнет ощущать санкции Запада где-то с июня 2026 года. Поэтому с тех пор можно надеяться на окончание войны. О чем говорит заявление президента? Может ли это быть сигналом украинцам о затягивании войны еще дольше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – позиционный документ готовится для обсуждения с Украиной условий прекращения огня, а пока так называемая "специальная военная операции" России продолжается.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.

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