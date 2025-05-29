Рубио и Лавров поговорили по телефону: стали известны детали разговора

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и призвал к конструктивному диалогу с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепартамента США Темми Брюс.

Рубио и Лавров. Фото: из открытых источников

"Госсекретарь подтвердил призыв президента Дональда Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению войны", — отметила пресс-секретарь Госдепартамента США.

При этом, у Лаврова сообщили, что тот говорил с Рубио о подготовке "конкретных предложений" для нового раунда прямых переговоров с Украиной.

В заявлении на сайте российского МИДа детализируется, что Сергей Лавров рассказал Марко Рубио о "подготовке российской стороной конкретных предложений для следующего раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле".

Читайте также на портале "Комментарии" - РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после Мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум.

Также издание "Комментарии" сообщало – пропасть в переговорах усилилась, особенно после встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле и телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, заявил политолог Владимир Фесенко.

"В Стамбуле каждая сторона говорила о своем. Украинская делегация предложила начать переговорный процесс с 30-дневного перемирия. В то же время россияне озвучили свои ультиматумы, от которых не собираются отходить", — рассказал Владимир Фесенко.



