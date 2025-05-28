Пропасть растет: почему забуксовали переговоры

Пропасть в переговорах усилилась, особенно после встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле и телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, заявил политолог Владимир Фесенко.

Переговоры зашли в тупик. Фото из открытых источников

"В Стамбуле каждая сторона говорила о своем. Украинская делегация предложила начать переговорный процесс с 30-дневного перемирия. В то же время россияне озвучили свои ультиматумы, от которых не собираются отходить", — рассказал Владимир Фесенко.

По словам политолога, по поводу перспектив дальнейших переговоров очень много неясности.

"Непонятно место возможных переговоров. Одни предлагают Стамбул, другие – Ватикан. Допускаю, что даже в Кремле есть разные мнения, где должны проходить переговоры. По всей вероятности, некоторые представители российской делегации с радостью согласятся на Ватикан, поскольку тогда их исключили бы из санкционных списков ЕС. Непонятными остаются дата и повестка переговоров. Вроде бы на следующих переговорах стороны планируют обсуждать непонятный меморандум, который должна подготовить Россия. Что будет в тексте такого меморандума – вопрос открытый. Так же, как открытым, остается вопрос об уровне делегаций, которые будут представлять Украину и Россию. Неизвестно, готова ли РФ прислать делегацию, состав которой не возмутил бы американцев. Также непонятно, готовы ли США выступить в роли модератора в ходе двусторонних переговоров между Украиной и РФ", — подчеркнул он.

По его словам, невыясненных вопросов без ответов очень много, поэтому, по всей видимости, сначала будут решены организационно-технические вопросы, а сами переговоры возобновятся не раньше июня.

"Сейчас парадокс ситуации в том, что окно возможностей для прямых переговоров якобы открылось. Однако мы стали не ближе к миру, а дальше. Если в марте предметом переговоров было прекращение огня, то теперь Дональд Трамп заявляет, что переговоры должны касаться не только прекращения огня, но и завершения войны. Проблема в том, что о завершении войны можно договариваться годами из-за большого количества вопросов, для решения которых невозможно найти компромисс. Например, когда речь заходит о статусе оккупированных территорий. Переговоры вроде бы и активизировались, но скепсиса по результативности переговоров стало больше", — резюмировал эксперт.