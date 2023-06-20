Сразу отправляют "на подвал": оккупанты придумали еще одну причину для расправы над украинцами

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Кравцев Сергей
Теперь каждый, кто проживает на оккупированной территории Луганской области может оказаться "на подвале". Причиной этому может послужить звонок родным на подконтрольную Украине территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Артем Лысогор отметил, в оккупации очень сложно где-то найти связь. В частности, в Северодонецке связи практически нет, коллаборанты продолжают выявлять места, где люди пытаются найти связь и позвонить родным.
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Он отметил, что ранее российские оккупанты пытались штрафовать так называемых "нарушителей", но у людей денег нет, поэтому эта практика не сработала.
Он также сообщил, что из оккупированного Северодонецка выехали ремонтники-гастролеры.
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