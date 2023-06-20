Сразу отправляют "на подвал": оккупанты придумали еще одну причину для расправы над украинцами

Теперь каждый, кто проживает на оккупированной территории Луганской области может оказаться "на подвале". Причиной этому может послужить звонок родным на подконтрольную Украине территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Артем Лысогор отметил, в оккупации очень сложно где-то найти связь. В частности, в Северодонецке связи практически нет, коллаборанты продолжают выявлять места, где люди пытаются найти связь и позвонить родным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он отметил, что ранее российские оккупанты пытались штрафовать так называемых "нарушителей", но у людей денег нет, поэтому эта практика не сработала.

"Поэтому оккупанты при попытке позвонить начали задерживать местное население. По словам очевидцев, мужчин отправляют на подвал на 30 суток, женщин — на 15. Такова сейчас цена звонка у "русского мира", — отмечает Лысогор.

Он также сообщил, что из оккупированного Северодонецка выехали ремонтники-гастролеры.

"В оккупированном Северодонецке остановлены показательные ремонты, которые выполняли гастролеры из РФ. Почти все бригады из разрушенного россиянами города переехали в Донецкую область. Остались только местные рабочие, которые вынуждены работать практически бесплатно", — сообщил глава Луганской ОВА.

Читайте также на портале "Комментарии" — на что надеется Россия, активизировав ракетный террор – как отвечает Украина.



