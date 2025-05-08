Сработает ли идея с созданием демилитаризованной зоны: в чем ловушка Путина

Украина якобы согласилась на создание демилитаризованной зоны протяженностью 30 км для прекращения огня. Из них украинская сторона должна отступить на 15 км. Об этом сообщил специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог в эфире Fox News. О чем идет речь? Сработает ли такая идея? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Создание демилитаризованной зоны. Фото из открытых источников

Демилитаризованная зона не будет работать

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV высказал мнение, что между Украиной и Россией не будет работать так называемая демилитаризованная зона.

"Во-первых, Путин (российский диктатор Владимир Путин – ред.) никогда не согласится на половинчатую реализацию своего плана. Ведь на момент выхода на переговорный трек грезит получить контроль над шестью регионами нашей страны, причем официальный, с внесением изменений в международные соглашения", — сказал эксперт.

Он отметил, что Путин и в дальнейшем хочет захватить всю Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, а также Севастополь и Крым. Впрочем, по словам эксперта, это фактически станет капитуляцией Украины, на которую Киев не пойдет.

Что касается отвода сил и средств, то, по словам эксперта, эту историю Украина уже проходила. В 2014-2022 годах было 25 соглашений о перемирии, отводе сил и средств. Фактически ни одно из них не сработало эффективно. Даже мониторинговая группа ОБСЕ не была способна обеспечить устойчивый и безопасный периметр вдоль линии соприкосновения.

Создание так называемой демилитаризованной зоны – это цель Путина

Военный эксперт Олег Жданов сказал в эфире телеканала "Киев24.News" обратил внимание, что еще раньше Путин неоднократно повторял о своей цели – после оккупации четырех украинских областей создать буферную зону шириной до 150 км.

По его словам, Путин хочет создать так называемую демилитаризованную зону, где не будет войск противоборствующей стороны. Обычно такие зоны создаются по договоренности сторон, или по ультиматуму сильной стороны. Впрочем, это может быть и результатом силовых действий — уничтожения техники и вооружений противоборствующей стороны в указанной зоне.

"Это, в принципе, ложится в теорию Путина в плане захвата территорий. Выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Требовать Запорожскую и Херсонскую в административных границах, а потом еще добавить 100-150 км буферной зоны вдоль границ этих областей", — сказал Жданов.

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