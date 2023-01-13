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Спутниковые фото Соледара до и после российской агрессии

Опубликованы спутниковые снимки с последствиями российской агрессии в Соледаре.

сегодня, 15:02
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Автор:

Slava Kot

Последние несколько недель вблизи Соледара и других нескольких городов Украины продолжаются ожесточенные бои. Спутниковые снимки показали ужасающие последствия российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC Украина.

Спутниковые фото Соледара до и после российской агрессии

Разрушенный город Соледар. Фото: Maxar Technologies

Опубликованы спутниковые снимки с разным периодом до русских военных действий и после показали разрушенные дома, школы, дороги, поля с большим количеством воронок от снарядов.

На снимке от Maxar показан июль 2021 года, когда о предстоящем полномасштабном вторжении никто и не думал, и его последствия по состоянию на 10 января 2023 года. На изображении видны разрушенные сельскохозяйственные постройки.

Спутниковые фото Соледара до и после российской агрессии - фото 2

В последние месяцы украинские войска удачно отвоевывали земли, которые оккупировала российская армия. Однако после бегства россиян из Херсона Кремль сменил тактику и теперь пытается всеми силами захватить несколько населенных пунктов на Донбассе, в частности Бахмут и Соледар. Для россиян неважно по чему стрелять, ведь разрушения испытывают даже школы.

Спутниковые фото Соледара до и после российской агрессии - фото 3

На спутниковых снимках от Maxar прекрасно видно большое количество ракетных обстрелов.

Спутниковые фото Соледара до и после российской агрессии - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спутниковые снимки показали масштабы ужасающей трагедии в Китае. Несмотря на то, что власти Китая утверждают, что в стране погибло всего несколько десятков человек на спутниковых снимках, видны большие очереди в крематории и похоронные бюро.

Также "Комментарии" писали о 10 прогнозах на 2033 год от экспертов разных отраслей. В одном из предвидений опрошенные эксперты ожидают распада Российской Федерации в ближайшие 10 лет.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-64252152
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