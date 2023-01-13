Спутниковые фото Соледара до и после российской агрессии

Последние несколько недель вблизи Соледара и других нескольких городов Украины продолжаются ожесточенные бои. Спутниковые снимки показали ужасающие последствия российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC Украина.

Разрушенный город Соледар. Фото: Maxar Technologies

Опубликованы спутниковые снимки с разным периодом до русских военных действий и после показали разрушенные дома, школы, дороги, поля с большим количеством воронок от снарядов.

На снимке от Maxar показан июль 2021 года, когда о предстоящем полномасштабном вторжении никто и не думал, и его последствия по состоянию на 10 января 2023 года. На изображении видны разрушенные сельскохозяйственные постройки.





В последние месяцы украинские войска удачно отвоевывали земли, которые оккупировала российская армия. Однако после бегства россиян из Херсона Кремль сменил тактику и теперь пытается всеми силами захватить несколько населенных пунктов на Донбассе, в частности Бахмут и Соледар. Для россиян неважно по чему стрелять, ведь разрушения испытывают даже школы.





На спутниковых снимках от Maxar прекрасно видно большое количество ракетных обстрелов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спутниковые снимки показали масштабы ужасающей трагедии в Китае. Несмотря на то, что власти Китая утверждают, что в стране погибло всего несколько десятков человек на спутниковых снимках, видны большие очереди в крематории и похоронные бюро.

Также "Комментарии" писали о 10 прогнозах на 2033 год от экспертов разных отраслей. В одном из предвидений опрошенные эксперты ожидают распада Российской Федерации в ближайшие 10 лет.

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