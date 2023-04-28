Справится ли Россия с затяжной войной: прогноз ISW

Изначально российское руководство не имело планов на долгую входить в войну против Украины. Такое решение – это скорее вынужденная мера Кремля из-за провала российского "блицкрига" с одной стороны и недостаточной помощи Запада Украине, с другой стороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Кремлевский план быстрой войны провалился. Намерение Кремля контролировать Украину и уничтожить ее государственность остается неизменным — цель, которая в настоящее время не по средствам России, учитывая сопротивление Украины. Тем самым Кремль создает условия для затяжного конфликта", – говорится в отчете.

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Американские эксперты считают, что Кремль не скрывает намерений восстановить силы и подготовиться к новому наступлению для достижения максимальных целей, а не останавливаться из-за провала первоначальных планов.

"Способность Кремля выдержать затяжную войну в Украине не является чем-то само собой разумеющимся – она непропорционально зависит от того, получит ли Россия время и пространство для восстановления своего потенциала. Способность России восстановить свой военный потенциал в настоящее время ограничена", – говорят аналитики.

В ISW считают, что успешные украинские контрнаступления лишат Кремль передышки для пополнения своих ресурсов, что в конечном итоге позволит украинским силам изгнать оккупантов. Однако сейчас Россия получает время на передышку из-за недостаточной помощи Запада Украине.

По мнению экспертов, Вашингтон не может избежать длительной войны России в Украине, не помогая Украине освободить ее территорию. Кремль понял, что он может достигать своего, после того, как ему сошло с рук его преступления в 2014 году. Если нынешняя линия соприкосновения сохранится, несложно представить насколько дальше Россия сможет продвинуться в последующие годы после восстановления своих сил.

В Институте подчеркивают, что именно из-за недостаточной помощи Запада Украине после поражений под Харьковом и Херсоном Россия смогла перейти в контрнаступления и завладеть инициативой в зимней кампании.

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