Способность РФ продолжать войну все больше зависит от этих двух стран: детали

Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Похоже, что Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке своей войны в Украине", – отмечают американские специалисты.

В отчете говорится, что Иран в значительной степени позволил России наносить ночные серии масштабных ударов с беспилотников, поскольку он предоставил России беспилотники "Шахед" иранской разработки и производства, а также помог России создать собственный завод по производству "Шахедов" в Республике Татарстан. Об этом заявил начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 23 февраля во время форума "Украина. Год 2025" 23 февраля.

По его словам, половина российских боеприпасов поступает из Северной Кореи, и КНДР начала масштабные поставки 170-мм самоходных артиллерийских установок и 240-мм реактивных систем залпового огня.

Буданов добавил, что Северная Корея планирует предоставить России 148 баллистических ракет, предположительно, в 2025 году.

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