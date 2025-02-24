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Способность РФ продолжать войну все больше зависит от этих двух стран: детали

В ISW отмечают, Россия все больше полагается на Иран и КНДР в поддержке войны против Украины

24 февраля 2025, 07:10
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Кравцев Сергей

Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Способность РФ продолжать войну все больше зависит от этих двух стран: детали

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Похоже, что Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке своей войны в Украине", – отмечают американские специалисты.

В отчете говорится, что Иран в значительной степени позволил России наносить ночные серии масштабных ударов с беспилотников, поскольку он предоставил России беспилотники "Шахед" иранской разработки и производства, а также помог России создать собственный завод по производству "Шахедов" в Республике Татарстан. Об этом заявил начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 23 февраля во время форума "Украина. Год 2025" 23 февраля.

По его словам, половина российских боеприпасов поступает из Северной Кореи, и КНДР начала масштабные поставки 170-мм самоходных артиллерийских установок и 240-мм реактивных систем залпового огня.

Буданов добавил, что Северная Корея планирует предоставить России 148 баллистических ракет, предположительно, в 2025 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — военные Северной Кореи снова вернулись к боям в Курской области. Сейчас они действуют более осторожно, чем раньше. Как передает портал "Комментарии", об этом во время стрима "АрмияТѴ" рассказал командир взвода 1 десантно-штурмового батальона 95 десантно-штурмовой бригады Полесской бригады лейтенант Станислав Краснов.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-23-2025
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