Способна ли РФ оккупировать весь Донбасс: что показала битва за Авдеевку

С большим скрипом Россия продвинулась на Донбассе, сумев захватить важный укрепрайон Украины – Авдеевку Донецкой области. Но есть ли у оккупантов потенциал захватить весь Донбасс? О чем говорят потери противника в Авдеевке и на подступах к ней? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На эту минуту мы держим орду

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире общенационального телемарафона заявил, что РФ имеет стратегическую цель – захватить Донецкую и Луганскую области до момента переизбрания Владимира Путина на пост президента.

"Смогут? Скорее нет, чем да. Давайте рассмотрим на примере Авдеевки. Да, мы отошли оттуда, поскольку там все было превращено в ад. РФ поставили там абсолютный рекорд с применением УАБов, в течение одних из суток они сбросили 150 единиц такого оружия — это очень много. Вместе с тем, их потери также беспрецедентные. Потери с полноценный армейский корпус — это потери как в Афганистане за 10 лет войны", — считает офицер.

Он также назвал условия, при которых РФ все же сможет продвинуться в Донецкой и Луганской областях. Петр Черник считает, что сейчас без концепции "Вставай, страна огромная", без отправления в строй еще по меньшей мере полумиллионной армии, прорываться даже на показатели механизированного полка – а это 3-5 км в глубь, у россиян ресурса нет.

В Авдеевке россияне не досчитались 47 тысяч бойцов

Эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире канала "Эспрессо" заявил, что в Авдеевке оккупанты точно потеряли не меньше 47 тысяч человек. Это важно говорить, потому что у наших граждан могут возникнуть такие мнения, то есть почти 50 тысяч положили, это 10% от того, что у них стоит. Это будет неправильно, это будет введение в заблуждение, объяснил Ступак.

По его данным, потери россиян под Авдеевкой состоят из нескольких фактов.

"Первая, очень консервативная и очень осторожная – 4000 россиян, которые, извиняюсь, наглухо железобетонно положены в украинскую землю, они уже не вернутся, даже если их там святой водой, какими-то мощами российских святых будут облагать. Есть цифра более оптимистичная — это 13 000 российских военных. То есть 4, 13 тысяч – это понятно, что посчитать невозможно, потому что боевые действия продолжаются очень активно, — пояснил военный эксперт. самоубийство и прежде назвал цифру в 16 тысяч россиян, которые положили свои головы на авдеевской земле. Они до этого момента даже не могли на карте показать этот участок, этот город без ошибки, а тут положили свою жизнь", — высказался Ступак.

По его словам, если подсчитать не только погибших, но и легко, средне, тяжело раненых, пропавших без вести и попавших в плен к украинцам, то, возможно, и выйдет 47 тысяч.

"То есть плюс-минус такая цифра может нарисоваться – это важно подметить и сказать, чтобы не вводить ваших зрителей в заблуждение, чтобы они правильно оценивали ситуацию", – сказал эксперт.

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