Способна ли РФ оккупировать весь Донбасс: что показала битва за Авдеевку

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Кравцев Сергей
С большим скрипом Россия продвинулась на Донбассе, сумев захватить важный укрепрайон Украины – Авдеевку Донецкой области. Но есть ли у оккупантов потенциал захватить весь Донбасс? О чем говорят потери противника в Авдеевке и на подступах к ней? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире общенационального телемарафона заявил, что РФ имеет стратегическую цель – захватить Донецкую и Луганскую области до момента переизбрания Владимира Путина на пост президента.
Он также назвал условия, при которых РФ все же сможет продвинуться в Донецкой и Луганской областях. Петр Черник считает, что сейчас без концепции "Вставай, страна огромная", без отправления в строй еще по меньшей мере полумиллионной армии, прорываться даже на показатели механизированного полка – а это 3-5 км в глубь, у россиян ресурса нет.
Эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире канала "Эспрессо" заявил, что в Авдеевке оккупанты точно потеряли не меньше 47 тысяч человек. Это важно говорить, потому что у наших граждан могут возникнуть такие мнения, то есть почти 50 тысяч положили, это 10% от того, что у них стоит. Это будет неправильно, это будет введение в заблуждение, объяснил Ступак.
По его данным, потери россиян под Авдеевкой состоят из нескольких фактов.
По его словам, если подсчитать не только погибших, но и легко, средне, тяжело раненых, пропавших без вести и попавших в плен к украинцам, то, возможно, и выйдет 47 тысяч.
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