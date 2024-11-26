Способна ли Европа без США поддерживать Украину в войне: какие могут быть варианты

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Кравцев Сергей
Опрос YouGov показал, что 51% американцев выступают против военной помощи Украине. При этом не радуют намеки окружения победителя выборов президента США Трампа о вероятности прекращения помощи Украине. В то же время лидеры ЕС, в частности Германия, уверяют Украину, что Киев без помощи не останется, даже, если Вашингтон ее прекратит. Способна ли Европа самостоятельно поддерживать Украину настолько, что Киев сможет продолжать войну против РФ? Какие могут быть варианты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Помощь Украине
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что полностью компенсировать поставки из Соединённых Штатов самостоятельно Европа не сможет. Это не позволит ей способность производить достаточное количество вооружений, снарядов и так далее.
Как пример эксперт приводит недавнюю новость о том, что Германия поставила лишь 6% бронеавтомобилей MRAP из того количества, что обещала.
Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что страны ЕС очень серьезно помогают Украине и заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса не пусты. Поэтому расчет на европейскую помощь является ключевым.
Она добавляет, что непростая ситуация и в Великобритании, в частности, у лейбористов и действующего премьера Кира Стармера. Уже есть петиция, которая набирает обороты по поводу возможной его отставки.
При этом Александра Решмедилова обращает внимание на данные Института изучения войны, где ЕС и его государства-члены предоставили Украине 148,5 млрд. долларов (138 млрд. евро). В эту сумму входит и недавно объявленный пакет поддержки в размере 50 млрд. евро. Эксперт отмечает, что данные приведены еще в начале 2024 года.
Отдельно эксперт остановилась на теме опроса, в котором 51% американцев не поддерживают помощь Украине.
Александра Решмедилова сразу обратила внимание, что этот опрос имел 36 вопросов и был сфокусирован на ожиданиях от возвращения к власти Дональда Трампа и его команды. В нем было много вопросов об экономическом положении внутри США, а также о том, как сами американцы оценивают кадровую политику и нужно ли упростить механизм назначения, дать возможность без согласования с Сенатом назначать определенные кадры.
По ее словам, второй момент, на который следует обратить внимание, это то, что определенное уменьшение или урезание помощи Украине действительно возможно как определенный двухпартийный компромисс между республиканцами и демократами.
Она предполагает, что Трампом и его окружением будет сказано для внутреннего потребителя США, что требуется увеличение избирательных мест, усиление и загрузка производственных мощностей, что можно было бы сделать с помощью контрактов и помощи Украине, а не просто, что США отправляют что-то неизвестно кому и неизвестно куда.
Подытоживая Александра Решмедилова подчеркнула, что не верит, что помощь Украине будет поставлена на паузу или вообще прекращена.
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