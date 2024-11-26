Способна ли Европа без США поддерживать Украину в войне: какие могут быть варианты

Опрос YouGov показал, что 51% американцев выступают против военной помощи Украине. При этом не радуют намеки окружения победителя выборов президента США Трампа о вероятности прекращения помощи Украине. В то же время лидеры ЕС, в частности Германия, уверяют Украину, что Киев без помощи не останется, даже, если Вашингтон ее прекратит. Способна ли Европа самостоятельно поддерживать Украину настолько, что Киев сможет продолжать войну против РФ? Какие могут быть варианты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Помощь Украине

Крайне важно, чтобы консенсус о помощи Украине сохранился

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что полностью компенсировать поставки из Соединённых Штатов самостоятельно Европа не сможет. Это не позволит ей способность производить достаточное количество вооружений, снарядов и так далее.

Как пример эксперт приводит недавнюю новость о том, что Германия поставила лишь 6% бронеавтомобилей MRAP из того количества, что обещала.

"То есть, даже то, что обещает Европа, она с трудом выполняет. Это касается, как военной помощи в целом, так и снарядов, которые крайне важны. Поэтому, конечно же, самостоятельно Европа не сможет вооружать Украину. Да, европейцы будут помогать. Но сейчас мы видим, что военная помощь оказывается и США, и Европой, но её всё равно катастрофически не хватает. Если же она уменьшится ещё вдвое, то продвижение российских войск ускорится. Поэтому крайне важно, чтобы этот консенсус сохранился. О чём уже сейчас идут переговоры не на официальном уровне", – подытожил Максим Яли.

Помощь Украине от США не будет прекращена

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что страны ЕС очень серьезно помогают Украине и заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса не пусты. Поэтому расчет на европейскую помощь является ключевым.

"То, что помощь каким-то образом может политически меняться – тоже нужно учитывать. Особенно в расчете на то, что Германия может готовиться к смене канцлера после внеочередных выборов", – отметила эксперт.

Она добавляет, что непростая ситуация и в Великобритании, в частности, у лейбористов и действующего премьера Кира Стармера. Уже есть петиция, которая набирает обороты по поводу возможной его отставки.

"Поэтому следует отслеживать тенденции тех стран, где могут быть избирательные процессы, как это может повлиять на многосторонние или двусторонние отношения с Украиной", – говорит политолог.

При этом Александра Решмедилова обращает внимание на данные Института изучения войны, где ЕС и его государства-члены предоставили Украине 148,5 млрд. долларов (138 млрд. евро). В эту сумму входит и недавно объявленный пакет поддержки в размере 50 млрд. евро. Эксперт отмечает, что данные приведены еще в начале 2024 года.

"К концу 2024 года обновленной аналитики еще нет, но уже можно предположить о каких суммах идет речь. Еще нужно понимать, что США не являются страной, оказывающей наибольшее количество помощи Украине. Это миф. США – это большая страна, действительно задающая тон, на которую ориентируются в определенных вопросах, учитывая ее позицию, как, например, по снятию запретов на удары по территории России дальнобойным оружием, но она не является страной-лидером по донорству и помощи Украине", – отметила Александра Решмедилова.

Отдельно эксперт остановилась на теме опроса, в котором 51% американцев не поддерживают помощь Украине.

Александра Решмедилова сразу обратила внимание, что этот опрос имел 36 вопросов и был сфокусирован на ожиданиях от возвращения к власти Дональда Трампа и его команды. В нем было много вопросов об экономическом положении внутри США, а также о том, как сами американцы оценивают кадровую политику и нужно ли упростить механизм назначения, дать возможность без согласования с Сенатом назначать определенные кадры.

"То есть очевидно, что заказчики исследования хотели посмотреть, чего американцы ожидают от первых 100 дней Трампа, потому что они будут наиболее решительными и интенсивными", — отметила политолог.

По ее словам, второй момент, на который следует обратить внимание, это то, что определенное уменьшение или урезание помощи Украине действительно возможно как определенный двухпартийный компромисс между республиканцами и демократами.

"Потому что, несмотря на монобольшинство, республиканцы не смогут не считаться с действиями и позициями демократов, поэтому здесь надо, условно говоря, сесть и договориться. Это касается не только вопроса по Украине, но и внешнеполитических направлений (Ближний Восток, Израиль, отношения с Индией и Китаем). При этом следует понимать, что та военная помощь, которая идет от США, она, в первую очередь, почти на 80% остается внутри страны, потому что это производство, перевооружение, усиление самой Америки. Поэтому эти производственные мощности в большей или меньшей степени тоже принадлежат республиканцам. Следовательно, представители Республиканской партии сами заинтересованы в том, чтобы продолжительное сотрудничество с Украиной продолжалось. Поэтому я не верю, что скоро нас ждет остановка или отказ от помощи Украине. Это может быть определенное переосмысление, изменение акцентов и фокуса на том, что это нужно не в последнюю очередь самой Америке. В частности, чтобы были те же рабочие места, на чем постоянно будет акцентировать Дональд Трамп", – отметила эксперт.

Она предполагает, что Трампом и его окружением будет сказано для внутреннего потребителя США, что требуется увеличение избирательных мест, усиление и загрузка производственных мощностей, что можно было бы сделать с помощью контрактов и помощи Украине, а не просто, что США отправляют что-то неизвестно кому и неизвестно куда.

Подытоживая Александра Решмедилова подчеркнула, что не верит, что помощь Украине будет поставлена на паузу или вообще прекращена.

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